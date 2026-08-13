Český kladivář Myslyvčuk hodil kladivem přes 80 metrů a slavil bronz z ME. Rozhodčí mu pak odhalili přešlap

Úterní večer na stadionu Alexandra v Birminghamu nabídl jedno z nejdramatičtějších finále letošního atletického léta. Volodymyr Myslyvčuk, šestadvacetiletý kladivář reprezentující od května 2024 Česko, poslal v jedné ze svých sérií náčiní za hranici 80 metrů. Stadion reagoval, český tým slavil. Jenže pak přišla kontrola kruhu a verdikt: pokus neplatí. Přešlap. Zbylé platné hody Myslyvčuka na bronz nestačily, podle dostupných údajů mu k němu chybělo pouhých sedm centimetrů.
Sezona, která slibovala průlom
Aby bylo jasné, proč birminghamské finále tak bolí, je potřeba se vrátit o pět měsíců zpátky. 15. března 2026 vyhrál Myslyvčuk Evropský vrhačský pohár v Nikósii výkonem 80,69 metru, osobní rekord a poprvé v kariéře přes magickou osmdesátku. V tom závodě za sebou nechal i Maďara Bence Halásze a Ukrajince Mychajla Kochana, tedy přímé konkurenty pro letní šampionáty.
Červnové světové listiny potvrzovaly, že nejde o náhodu. Myslyvčukových 80,69 m ho řadilo do úzké skupiny čtyř Evropanů nad 80 metrů, vedle Němce Merlina Hummela (81,27), Kochana (81,26) a Halásze (80,66). Do Birminghamu proto nejel sbírat zkušenosti. Jel pro medaili.
Co se stalo ve finále
Přesný rozpis všech šesti sérií finále se v otevřených oficiálních zdrojích zatím nepodařilo dohledat. Ověřitelné je toto: Myslyvčuk v jednom z pokusů hodil přes 80 metrů, výkon by ho posunul na bronzovou příčku. Po dopadu náčiní ale rozhodčí pokus po kontrole označili za neplatný kvůli přešlapu.
Jeho nejlepší platný hod měl podle dostupných údajů hodnotu 79,49 metru. Na bronz to nestačilo o pouhých sedm centimetrů.
Sedm centimetrů. Méně než délka prstu. Rozdíl mezi medailí z mistrovství Evropy a čtvrtým místem, které si nikdo nezapamatuje.
Proč rozhodčí přešlap neodhalili hned
Laika překvapí, že verdikt nepřišel okamžitě. Pravidla World Athletics ale výslovně počítají s tím, že platnost pokusu v kruhu se posuzuje technicky, závodník nesmí překročit limity kruhu ani se dotknout horní vnitřní hrany obruče. Rozhodčí mají právo pokus přehodnotit i po jeho dokončení, a to včetně využití videozáznamu.
Nejde přitom o bezprecedentní situaci. World Athletics sama připomíná případ z loňského mistrovství světa v Tokiu, kde byl po protestu a po zhlédnutí videa dodatečně označen za neplatný bronzový pokus právě Bence Halásze. Opožděná korekce na vrcholné akci se zkrátka děje a mění pořadí.
Cesta od Ukrajiny přes Řím a Paříž do Birminghamu
Myslyvčukův příběh v českém dresu je krátký, ale strmý. Český atletický svaz oznámil změnu jeho reprezentační příslušnosti z Ukrajiny na Česko s účinností od 17. května 2024. Hned v létě 2024 startoval na ME v Římě, kde v kvalifikaci hodil 73,43 metru. Na olympiádě v Paříži zapsal 73,84 m, na MS 2025 v Tokiu 75,69 m.
Progrese je zřejmá:
- ME Řím 2024: 73,43 m (kvalifikace)
- OH Paříž 2024: 73,84 m (kvalifikace)
- MS Tokio 2025: 75,69 m (kvalifikace)
- Evropský vrhačský pohár, březen 2026: 80,69 m (1. místo, osobní rekord)
- ME Birmingham 2026: 79,49 m (nejlepší platný hod, 4. místo)
Za dva roky v českém dresu vylepšil svůj šampionátový výkon o více než šest metrů. I bez medaile je to trajektorie, která říká, že pódium je otázka času, ne štěstí.
Co si z Birminghamu odnáší
Zda se český tým proti verdiktu rozhodčích odvolal, z veřejně dostupných zdrojů nevyplývá. Atletická pravidla protestní mechanismus umožňují, jak ukázal tokijský precedens, výsledek se dá zvrátit i po závodě. Pokud k protestu nedošlo nebo neuspěl, birminghamský verdikt platí.
Myslyvčuk odchází ze svého prvního velkého finále za Česko bez medaile, ale s potvrzením, že do evropské špičky patří. Sedm centimetrů a jeden zneplatněný pokus ho dělily od bronzu. Příště bude vědět, že v kruhu rozhoduje každý milimetr kontaktu s obrubou a že stadion může slavit dřív, než má.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta