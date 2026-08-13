Na stole leží 194 milionů korun. Mahmiče má lákat Celtic, situaci řeší i majitel Kania

Ermin Mahmič zatím nikam neodešel. Jednadvacetiletý ofenzivní záložník trénuje, nehraje a čeká. Čeká i Liberec, čeká jeho rodina a čeká celý přestupový trh, který se v srpnu teprve roztáčí. Zájem Celticu Glasgow, pětinásobného skotského mistra v řadě, je zatím zákulisní informací bez oficiálního potvrzení z kterékoli strany. Přesto se kolem Mahmiče pohybuje cenová hladina, která by z něj udělala nejdražšího hráče prodaného z české ligy mimo pražskou trojku. A právě proto se do vyjednávání osobně zapojil majitel klubu Ondřej Kania.
Proč 194 milionů není totéž co 194 milionů na účtu
Vysoká čísla v titulcích přestupových zpráv mívají háček. Kania sám v červencovém vyjádření pro klubovou platformu Slovan+ popsal, že u zahraničních prodejů bývá běžné rozložení plateb na čtyři roky. Částka blízko osmi milionů eur tedy neznamená, že Liberec v září inkasuje celou sumu najednou. Znamená to celkovou valuaci obchodu, tedy fixní částku, bonusy, případně procenta z dalšího prodeje. Kania dlouhodobě usiluje o sell-on klauzule mezi 12,5 a 20 procenty, což u hráče Mahmičova věku a trajektorie může v budoucnu přinést další desítky milionů.
Pro kontext: celkové výnosy Slovanu za sezonu 2024/25 se podle Kaniou zveřejněných čísel pohybovaly kolem 195 milionů korun. Jeden Mahmičův transfer by tedy pokryl téměř kompletní roční rozpočet klubu.
Cesta od Lafnitzu k mundialové vitríně
Mahmič přišel do Liberce v roce 2024 jako volný hráč z rakouského SV Lafnitz. Podepsal na čtyři sezony. Rodák z Welsu, odchovanec akademií LASKu a Rapidu Vídeň, si vybral cestu mimo komfortní zónu, a sázka vyšla. V sezoně 2025/26 nasbíral v lize 7 gólů a 3 asistence ve 28 zápasech. Skutečný cenový skok ale přišel na MS 2026, kde za Bosnu a Hercegovinu vstřelil dva góly během pouhých 39 minut herního času. Z hráče za nulový přestupový poplatek se rázem stal artikl za potenciálních osm milionů eur.
Už před šampionátem přitom Liberec Mahmiče chránil. V květnu ho trenér Kováč nenasadil proti Spartě, protože na stole ležely nabídky a klub nechtěl riskovat zranění. Koncem června se z druhé ruky, prostřednictvím rozhovoru šéfa skautingu Vojvodiny Marijana Živkoviče pro srbský Mozzart Sport, objevily zmínky o kontaktech z Beşiktaşe, Lipska i Salcburku. Srpnový zájem Celticu tedy není blesk z čistého nebe, ale další vlna v delším přetahování.
Kaniova hra s časem
Proč celou situaci řeší osobně majitel, a ne sportovní ředitel? Protože nejde jen o to, kam Mahmič odejde. Jde o to, kdy a za jakých podmínek. Kania v červenci otevřeně popsal mechanismus letního trhu: kluby nejdřív prodají vlastní hráče a teprve pak shánějí náhrady. Domino se rozjíždí pozdě. A právě v tom pozdním zrychlení roste šance, že kupující přihodí.
Liberec přitom není v pozici, kdy by musel brát první nabídku. Kania veřejně uvedl, že rodina je připravena klubu krátkodobě překlenout cashflow v desítkách milionů korun. Dřívější nabídky v pásmu 4–5 milionů eur, údajně od Basileje, Salcburku či Toulouse, zjevně nesplnily veřejně deklarované minimum šesti milionů. Po mundialové explozi se laťka posunula výš.
Dvě varianty leží vedle sebe. Vzít jistější obchod dřív, ale vyjednat co nejvyšší sell-on procenta a bonusy. Nebo čekat další dva až čtyři týdny na pozdní tržní vlnu a tlačit fixní částku ještě výš, s rizikem zranění, ztráty dynamiky i odloženého inkasa.
Historický benchmark a uzávěrka
Pokud by Mahmič skutečně odešel za částku blízko osmi milionů eur, překonal by podle veřejně dohledatelných údajů Barošův přestup z Baníku do Liverpoolu z roku 2001 za pět milionů eur. Šlo by o nejdražší prodej z české ligy mimo Spartu, Slavii a Plzeň.
Praktická uzávěrka se blíží. Skotské přestupové okno se podle Sky Sports zavírá 3. září v 18 hodin středoevropského času. Anglické o dva dny dřív. Jenže play-off Ligy mistrů se hraje už 18.–19. a 25.–26. srpna, los ligové fáze je 27. srpna. Pokud Celtic plánuje s Mahmičem počítat pro evropské poháry, musí jednat rychle. A Kania to ví.
Co je ve hře pro Liberec
Mahmičův případný odchod není jen sportovní ztráta, kterou bude třeba nahradit. Je to test celého modelu, na kterém Kania Slovan staví: kupovat levně nebo zadarmo, rozvíjet, prodávat do zahraničí za násobky. Pro léto 2026 počítal s prodejem dvou až čtyř hráčů, aby dosáhl kladné EBITDA mezi 25 a 60 miliony korun. Jeden velký Mahmičův obchod by ten plán splnil sám a otevřel prostor pro investice do kádru, skautingu i akademie.
Hodiny tikají, ale Liberec drží karty. Pokud Kania trefí správný moment, dost pozdě na to, aby cena vyrostla, a dost brzy na to, aby kupující ještě stihl uzávěrku, může z hráče za nulový přestupový poplatek vytěžit rekordní částku české ligové historie.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl