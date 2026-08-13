Z lavičky za pozdní příchody až ke gólům v kvalifikaci Ligy mistrů. Yirajangovi ve Slovanu říkají Vinícius

Tbilisi, 21. července 2026, stadion Iberie 1999. Alexej Maroš posílá centr do vápna a Alasana Yirajang se zvedá do nůžek. Míč končí v síti, Slovan Bratislava vede 2:0. Na lavičce se zvedá Yaya Touré a tleská. Tentýž hráč, který před osmi měsíci nedorazil na týmový oběd a Vladimír Weiss starší ho za trest vyškrtl z nominace, právě skóroval v evropském poháru způsobem, jaký se v kvalifikaci Ligy mistrů nevidí každý týden. Proměna je tak prudká, že ji spoluhráči komentují po svém: v kabině Slovanu mu začali říkat Vinícius.
Rok, který ho málem pohltil
Yirajang přišel do Bratislavy v létě 2025 jako jeden z nejžhavějších talentů slovenské ligy. V Železiarnách Podbrezová nastřílel devět ligových gólů a Slovan ho podle neoficiálních odhadů koupil za přibližně milion eur. Očekávání byla vysoká. Realita je srazila.
Hned na začátku sezony mu zemřela sestra, přímo během cesty na zápas Slovanu v Kazachstánu proti Kajratu. Yirajang sám později popsal, že ho to mentálně zastavilo. Na hřišti to bylo vidět: za celou první sezonu odehrál v lize pouhých 575 minut, převážně z lavičky, a jeho bilance? Nula gólů, dvě asistence. Pro hráče, který měl být posilou ofenzivy, zdrcující čísla.
K osobní tragédii se přidaly disciplinární problémy. V prosinci 2025 chyběl na povinném týmovém obědě v den zápasu se Žilinou. Weiss ho okamžitě vyřadil z nominace a po utkání se Skalicí ho veřejně sepsul za málo intenzivní střídání. Na Tehelnom poli se ozývalo skandování přímo proti němu. Fanoušci, za které klub zaplatil sedmicifernou sumu, neměli trpělivost.
Co změnil Touré
Příchod Yayi Tourého na lavičku Slovanu přinesl jiný model práce s hráči. Tam, kde Weiss volil veřejný bič, bývalý záložník Manchesteru City sází na individuální komunikaci. Yirajang to v rozhovoru pro klubový web popsal jednoduše: „Trenér se mnou hodně mluví. Pořád mi připomíná koncentraci.“
Touré navíc opakovaně zdůrazňuje, že má k dispozici 24 kvalitních hráčů a že i náhradníci musí být po příchodu na hřiště „brilantní“. Nestaví hierarchii na základě jmen, ale na základě rolí. Pro Yirajanga, který v minulé sezoně cítil tlak z tribuny i z lavičky, to znamenalo čitelnější prostředí. Méně veřejného peskování, víc jasně definovaných úkolů.
Gambijec sám přiznává, že se v letní přípravě snažil „odmakat“ maximum a poučit se z chyb. Kombinace psychické stabilizace po nejtěžším období, kvalitní fyzické přípravy a trenérského přístupu, který s ním pracuje místo proti němu, přinesla výsledky rychleji, než kdokoli čekal.
Dva srpnové večery, které změnily optiku
Nůžky v Tbilisi proti Iberii byly první vizitkou. O tři týdny později přišla druhá. V domácí odvetě třetího předkola proti švédskému Mjällby nastoupil Yirajang z lavičky, a znovu rozhodl. Nabíhající z levé strany přeběhl obránce a zakončil po zemi na zadní tyč. Slovan vyhrál 2:0 a postoupil do play-off se součtem 4:1.
Dva góly ve čtyřech kvalifikačních zápasech. Na papíře skromná čísla. Ale kontext jim dává váhu: oba přišly v rozhodujících momentech evropské kvalifikace, oba potvrdily vedení, oba ukázaly herní profil, který spoluhráči zkracují na jedno slovo. Přezdívka Vinícius, kterou mu podle Alena Mustafiče dali v kabině, stojí na rychlosti, dravosti, přímém tahu do brány a práci jeden na jednoho. Stylisticky to sedí. Výkonnostně je to zatím kabinová nadsázka, ne měřítko reálné úrovně, a to je v pořádku. I nadsázka musí mít základ, a Yirajang ho v červenci a srpnu položil.
Test teprve přijde
Slovan čeká v play-off Ligy mistrů slovinské Celje. První zápas se hraje ve středu 19. srpna 2026 od 21:00 na Tehelnom poli, odveta o týden později v Celje. Vstupenky na domácí duel šly do volného prodeje 13. srpna, živě vysílá Voyo.
Jestli Yirajang nastoupí od začátku, není jisté. Proti Iberii i v prvním zápase s Mjällby začínal, v odvetě přišel z lavičky a dal gól. Touré rozhoduje podle soupeře a situace, ne podle zásluh z minulého utkání. A právě tady leží skutečný test: ne jestli Yirajang dokáže zazářit během dvou srpnových večerů, ale jestli Tourého model individuální komunikace a důrazu na koncentraci z něj udělá stabilního evropského hráče. Hráče, který nepotřebuje nůžky v Tbilisi, aby si zasloužil důvěru, ale který je připravený, když na ně přijde řada.
Před rokem proti němu skandoval vlastní stadion. Teď mu v kabině říkají Vinícius. Vzdálenost mezi těmi dvěma body není jen otázka formy. Je to otázka, jestli vydrží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner