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Kam o víkendu na výlet, když bude přes 30 °C? Čtyří méně známá místa, kde se před vedrem schováte

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O víkendu 15. až 16. srpna 2026 bude Česká republika opět rozpálena tropickými teplotami nad 30 ° C, které umí z každého běžného výletu vytvořit hodně vyčerpávající událost. Proto tentokrát zkuste vyrazit někam, kde to tolik pálit nebude. Nabízí se především jeskyně, lesnatá údolí, zámecké areály s množstvím zeleně. A jestliže se nechcete tlačit mezi stovkami dalších návštěvníků, vyplatí se vynechat nejznámější české turistické cíle.
zámek Raduň

zámek Raduň

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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