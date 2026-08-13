Co zasadit do podzimního truhlíku místo muškátů? Skvěle vypadá vřes, dlužicha, břečťan i trávy

Co zasadit do podzimního truhlíku, když už muškáty odkvétají? Vsaďte na vřes, dlužichu, břečťan a další rostliny, které jsou krásné i v pozdním podzimu.
5 rostlin, které podzimnímu truhlíku sluší nejvíc
Když muškáty přestanou na konci léta nakvétat, neznamená to, že by váš balkón nebo okenní parapet musel zůstat prázdný. Právě naopak!
Podzimní truhlíky dokážou vykouzlit krásnou hru barev, textur a elegantních tvarů, které rozzáří i ty nejchmurnější dny. Správně zvolená kombinace rostlin dokáže z obyčejného truhlíku vytvořit kompozici, která bude dobře vypadat i ve chvíli, kdy letní sezona definitivně končí.
Kouzlo úspěšného
podzimního aranžmá spočívá v dokonalé harmonii mezi trvanlivostí, jemnou strukturou listů a sytými tóny květů. Nemusíte být profesionální zahradník, abyste vytvořili výsadbu hodnou stránek luxusního magazínu o bydlení. Stačí sáhnout po prověřených druzích, které se dobře doplňují tvarem, barvou i nároky na stanoviště a zvládnou i první chladné noci.
Dobře zvolená výsadba přitom nemusí být drahá. Důležitější, než množství rostlin je jejich kombinace – několik odlišných struktur a barev dokáže vytvořit působivý celek, který bude zdobit balkon nebo parapet až do příchodu zimy. Podívejme se proto na pět rostlin, které se v podzimním truhlíku dobře doplňují a každá z nich do výsadby přináší něco jiného – barvu, strukturu, výšku nebo převis.
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Především poupětní vřesy jsou pro podzimní truhlíky skvělou volbou. Jejich drobná poupata zůstávají dlouho barevná a na rozdíl od klasicky kvetoucích rostlin nepůsobí aranžmá po odkvětu prázdně. Vybírat můžete z odstínů od bílé přes růžovou až po sytě vínovou.
Nejlépe vynikne: v kombinaci s travinami, dlužichou nebo přírodními dekoracemi. Jemná struktura vřesu krásně vyváží výraznější listy i větší květy.
Dlužicha (Heuchera)
Dlužicha patří mezi rostliny, které dokážou podzimní výsadbu podržet i ve chvíli, kdy většina letniček definitivně končí. Její největší předností nejsou květy, ale listy. Podle odrůdy mohou být limetkově zelené, vínové, bronzové nebo téměř čokoládově hnědé a v truhlíku vytvoří výrazný barevný akcent.
Lehký mrazík obvykle zvládá dobře, v nádobě je však vhodné chránit kořenový systém před silným promrznutím.
Nejlépe vynikne: jako barevný kontrast k zelenému břečťanu nebo mezi jemnými travinami. Pokud máte stinnější balkon, sáhněte po světlejší odrůdě, která prostor opticky rozjasní.
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Okrasné trávy přinášejí do podzimního truhlíku něco, co samotné květy nabídnout nedokážou – pohyb. Jejich úzké listy se lehce vlní ve větru a dodávají celé kompozici vzdušnost. Kostřavy se hodí především do slunných stanovišť, zatímco u ostřic záleží na konkrétním druhu a jeho nárocích.
Nejlépe vynikne: jako prostřední nebo zadní prvek výsadby, který vytvoří výškový kontrast. Výborně doplní kompaktní vřesy a chryzantémy a zároveň zabrání tomu, aby truhlík působil příliš těžce.
Břečťan popínavý (Hedera helix)
Břečťan je ideální pro každého, kdo chce, aby truhlík vypadal dobře i bez výrazných květů. Jeho stálezelené listy zůstávají dekorativní i po skončení hlavní podzimní sezony a převislé výhony změkčí okraj nádoby.
Právě díky tomu funguje břečťan nejen jako výplň, ale také jako prvek, který celou kompozici vizuálně propojí.
Nejlépe vynikne: když necháte jeho výhony volně splývat přes okraj truhlíku. Zelené odrůdy vytvoří klidné pozadí pro barevnou dlužichu nebo chryzantému, panašované kultivary zase prosvětlí tmavší kout.
Chryzantéma (Chrysanthemum)
Chryzantéma je výraznou podzimní dominantou, která dokáže během krátké chvíle dodat truhlíku sytou barvu. Na rozdíl od drobných vřesů nebo trav přitahuje pozornost především množstvím květů. Při výběru se vyplatí sáhnout po rostlině s velkým množstvím poupat, nikoli po exempláři, který už je v plném květu.
Díky tomu se budete z barevné výsadby těšit déle a květy se budou postupně otevírat.
Nejlépe vynikne: jako hlavní barevný akcent mezi střídmějšími rostlinami. Krásně fungují například bílé nebo růžové chryzantémy s vínovou dlužichou, zeleným břečťanem a jemnými travinami.
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Podzimní truhlíky často čelí náhlým výkyvům počasí a prvním ranním mrazíkům. Aby vaše výsadba neumrzla už při prvním přízemním mrazíku, je klíčové vybírat druhy, které chlad přirozeně milují.
Vřesy a vřesovce patří mezi rostliny, které nízké teploty dobře snášejí, a chlad jim často pomáhá zvýraznit podzimní vybarvení . Dlužichy patří mezi odolné trvalky a lehké podzimní mrazíky obvykle zvládají bez problémů. V nádobě je ale jejich kořenový systém vystaven většímu chladu než při výsadbě do záhonu, proto při silnějších mrazech ocení chráněné stanoviště. Stejně tak , jako je kostřava popelavá nebo ostřice, si mohou zachovat svou strukturu i při poklesu teplot pod bod mrazu. Stálezelené břečťany zase dodají výsadbě strukturu i po prvních mrazících. okrasné trávy Co zasadit do podzimního truhlíku místo muškátů – Jak zasadit truhlík, aby vydržel až do prvních mrazů. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zasadit truhlík, aby vydržel až do prvních mrazů
Správná technika výsadby je polovina úspěchu.
Odvod vody je základ: Truhlík musí mít na dně dostatečně velké odtokové otvory, aby v něm po dešti nezůstávala voda. U větších nádob můžete použít také tenkou drenážní vrstvu keramzitu. Kvalitní substrát: Použijte kvalitní substrát vhodný pro pěstování rostlin v nádobách. Pokud je velmi hutný, můžete jej podle nároků zvolených rostlin odlehčit přídavkem písku nebo jiného vhodného materiálu. Přiměřeně hustá výsadba: Podzimní rostliny už příliš nerostou, proto je můžete sázet o něco blíže k sobě než letničky v máji. Přesto jim ponechte alespoň malé rozestupy pro proudění vzduchu. Mírná zálivka po výsadbě: Substrát udržujte vlhký, ale nikdy ne přemokřený. Hnojení vynechte: Podzimní rostliny již nepotřebují podporu růstu, chystají se na odpočinek. Čtěte také: Trendy podzimní truhlíky 2026: 5 elegantních aranžmá, která letos uvidíte na nejkrásnějších terasách Jak velký truhlík je nejlepší?
U nádob umístěných venku je důležitá také jejich mrazuvzdornost – velmi tenké plastové nebo nekvalitní nádoby mohou při opakovaném zamrzání a rozmrzání trpět.
Pro podzimní výsadbu doporučuji použít větší květináče a truhlíky, protože malý objem zeminy rychleji prosychá a při prvních chladných nocích prokořeněný bal snáze promrzne. Zvolte raději hlubší a stabilnější truhlík, který poskytne kořenům dostatečnou izolaci.
Co zasadit do podzimního truhlíku místo muškátů – Kam podzimní truhlík umístit. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Kam podzimní truhlík umístit
Stanoviště hraje zásadní roli v tom, jak dlouho si rostliny zachovají svoji svěžest.
Slunný balkon nebo terasa: Vhodné především pro vřesy, mnoho druhů trav a chryzantémy. U konkrétních rostlin se vždy řiďte jejich nároky na světlo a vláhu. Polostín: Bezpečná volba pro mnoho podzimních kombinací. Dlužichy a břečťany zde obvykle prospívají velmi dobře, u vřesů a chryzantém se řiďte nároky konkrétní odrůdy. Stinné místo: Pro tmavá zákoutí volte především dlužichy se světlými listy, kapradiny, břečťan nebo starček. Světlé prvky stinný kout opticky rozjasní. Co dělat s truhlíkem, když přijdou první mrazíky
První mrazík nemusí znamenat konec podzimní parády.
Co ještě ponechat: Dlužichy, vřesy, některé okrasné trávy a břečťan mohou být krásné i po prvních lehkých mrazících, kdy jinak barevná zahrada začíná pomalu ztrácet letní charakter. Co odstranit: Citlivější květy (např. odkvetlé chryzantémy), které po mrazu zčernají, včas odstřihněte. Kdy truhlík chránit: Pokud hrozí silnější mrazy, přisuňte truhlík těsně k jižní či západní zdi domu, která vyzařuje akumulované teplo. Zálivka v zimním období: Během bezmrazých dnů nezapomeňte truhlík občas mírně zalít – stálezelené rostliny totiž odpařují vodu i na podzim a v zimě.
V truhlíku je rostlina vždy citlivější než v záhonu. Zemina v nádobě promrzá ze všech stran, proto se při předpovědi silnějších mrazů vyplatí chránit nejen nadzemní část rostlin, ale také samotný truhlík.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud chcete, aby
podzimní truhlík působil opravdu elegantně, držte se pravidla tří textur. Kombinujte jemné květy vřesu, výrazné listy dlužichy a vzdušnou strukturu trav. Teprve potom přidejte jeden nebo dva přírodní akcenty – například malou dýni, šišky nebo několik větviček se šípky. Výsledek bude působit promyšleně, nikoli přeplácaně. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz