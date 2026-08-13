Pizza tyčinky z kynutého těsta se sýrem jsou křupavé domácí zobání z plechu a prvotřídní pohoštění

Pizza tyčinky z kynutého těsta jsem poprvé pekla na narozeninový večírek kamarádky. Potřebovala jsem něco, co nasytí větší hlouček lidí, a zároveň u toho nebudu stát půl dne. Nakonec z toho byla jedna z těch věcí, které mizí z plechu rychleji, než je člověk stihne přenést na stůl. Od té doby je tenhle recept po ruce pokaždé, když se doma nebo u známých sejde víc lidí. Kynuté těsto snese ledacos, drobné přešlapy odpustí a tyčinky jsou pak nahoře křupavé, uvnitř měkké. Přesně tohle od pizza pečiva většina lidí čeká.
Na těchto
tyčinkách je příjemné i to, že každý kus vypadá trochu jinak. Někdo sáhne po kousku se salámem, jiný po verzi se šunkou a sýrem. A když má někdo rád ostřejší chuť, vezme si ten, kde je kečupu o něco víc. Kombinace hladké a polohrubé mouky dává těstu dobrý základ, není zbytečně těžké ani příliš nadýchané. koření v těstě pak udělá svoje; v bytě je to znát skoro hned a vůně se drží i v chodbě. U nás doma bývají tyčinky pryč tak rychle, že si člověk stihne sotva nalít kávu. Pizza
Můj tip zní: Než začnete těsto míchat, ověřte si, že voda je opravdu jen vlažná, ideálně kolem 35 až 38 stupňů. Příliš horká voda droždí zničí a těsto nevykyne. Když si nejste jistí, zkuste pár kapek na vnitřní stranu zápěstí. Má být příjemně teplá, ne horká. Recept na křupavé pizza tyčinky z kynutého těsta se sýrem a šunkovou náplní
Z jedné dávky vznikne celý velký plech tyčinek.
Obvykle jich je kolem 20 až 25, podle toho, jak tenké je vyválíte. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 400 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky 230 ml vlažné vody ¼ kostky čerstvého droždí (nebo 1 lžička sušeného) 1 lžička cukru 2 lžičky soli 2 lžíce olivového oleje 1 vejce 1 lžička pizza koření
Náplň: kečup (podle chuti, cca 4 až 6 lžic) salám (nakrájený na tenké plátky nebo kostičky) šunka (nakrájená na proužky) tvrdý sýr (nastrouhaný, cca 100 až 150 g)
Pomazání a posyp: 1 vejce (rozšlehané) mák sezam Postup přípravy kynutých pizza tyčinek
1. Do vlažné vody dejte cukr a droždí a promíchejte. Směs nechte asi 10 minut stát, dokud se na povrchu neudělá pěna. To je signál, že droždí pracuje a těsto by mělo vykynout. Když se nic nestane, bývá problém v droždí, které už má své za sebou. Vezměte nové.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou i polohrubou mouku, přisypte sůl a pizza koření a promíchejte. Uprostřed udělejte důlek, vlijte do něj aktivované droždí, přidejte olivový olej a vejce. Začněte spojovat těsto, nejdřív vařečkou, pak rukama.
3. Těsto vyklopte na lehce pomoučenou pracovní plochu a hněťte asi 8 až 10 minut. Má být hladké, pružné a nemá se lepit. Právě spojení hladké a polohrubé mouky mu dává správnou konzistenci. Pak ho vraťte do mísy, přikryjte utěrkou a nechte 45 minut kynout na teplém místě, nebo do zdvojnásobení objemu.
4. Vykynuté těsto přesuňte na pomoučený vál a vyválejte do obdélníku silného asi 3 až 4 mm. Celý povrch potřete
kečupem. Nemusíte šetřit, kečup tu drží chuť i vlhkost a náplň díky němu při pečení nevyschne.
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5. Na jednu polovinu těsta rozložte
salám, šunku a nastrouhaný sýr. Druhou polovinu přehněte přes náplň, jako když zavíráte knihu, a lehce přimáčkněte, aby vrstvy držely při sobě.
6. Ostrým nožem nebo pizza kráječem nakrájejte plát na proužky široké asi 1,5 až 2 cm. Každý proužek chyťte za oba konce a lehce pootočte do spirály. Při pečení se tyčinka otevře a náplň se rozloží po celé délce.
Mezitím rozehřejte troubu na 170 stupňů
7. Tyčinky skládejte na plech s pečicím papírem, nechte mezi nimi menší rozestupy. Ještě trochu naběhnou. Přikryjte je utěrkou a nechte 15 minut odpočívat.
8. Odpočinuté tyčinky potřete rozšlehaným
vejcem. Dostanou tak při pečení barvu i lesk. Na závěr je posypte mákem nebo sezamem, případně obojím.
9. Pečte v předehřáté troubě na
170 stupňů asi 15 až 20 minut, až budou tyčinky zlatavé a křupavé. Přesný čas se liší podle trouby, takže je lepší hlídat barvu než přesně minuty. Po upečení je nechte 5 minut na plechu, potom přesuňte na mřížku. Podávat se dají teplé i vlažné, klidně s miskou kečupu nebo jogurtovým dipem vedle. Foto: Cooky.cz, Pizza tyčinky Tipy redakce: Variace náplně: Kečup lze nahradit rajčatovým protlakem ochuceným oreganem a česnekem. Chuť bude výraznější a méně sladká. Místo tvrdého sýra se hodí i ementál nebo gouda, ty se při pečení pěkně táhnou. Sušené vs. čerstvé droždí: Pokud použijete sušené droždí, stačí jedna lžička. Vmíchá se rovnou do mouky, bez předchozí aktivace ve vodě. Jen voda musí zůstat vlažná, ne horká. Posyp: Kromě máku a sezamu funguje i hrubozrnná sůl s rozmarýnem nebo sušené chilli vločky pro ty, kdo mají rádi ostřejší verzi. Každý plech může vyjít trochu jinak. Tloušťka těsta: Čím tenčí těsto vyválíte, tím křupavější výsledek bude. Pokud chcete spíš měkčí a vláčnější tyčinky, nechte vrstvu silnější, kolem 5 mm, a pečení zkraťte na 12 až 15 minut.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz