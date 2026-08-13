Connor McDavid vydělává přes 300 milionů Kč ročně. Podle experta by jeho smlouva měla být ještě vyšší

Když San Jose Sharks 29. července 2026 oznámili pětileté prodloužení s Macklinem Celebrinim za 18,8 milionu dolarů ročně, číslo okamžitě přepsalo historické tabulky NHL. O tři týdny dřív dorovnal Anaheim offer sheet pro Lea Carlssona na 18 milionech. Connor McDavid, kapitán Edmontonu a držitel prakticky každého individuálního rekordu poslední dekády, má přitom cap hit 12,5 milionu. Rozdíl? Přes 6 milionů dolarů ročně, ve prospěch hráčů, kteří ještě neodehráli ani dvě stovky zápasů v lize.
Dvě čísla, dvě reality
McDavidova dvouletá smlouva podepsaná 6. října 2025 má
oficiální AAV 12,5 milionu dolarů. Při kurzu ČNB 21,21 Kč za dolar to dělá zhruba 265 milionů korun. Jenže cap hit a skutečná výplata jsou v NHL dvě odlišné věci. Podle rozpisu na PuckPedii McDavid v sezoně 2026/27 reálně inkasuje 14,25 milionu dolarů včetně signing bonusu, tedy přes 302 milionů korun. Přes 300 milionů ročně tedy ano, ale jen pokud se díváme na hotovost, kterou skutečně dostane na účet, nikoli na číslo, se kterým počítá platový strop. Trh, který přerostl McDavida
Adam Proteau z The Hockey News otevřel toto téma už v září 2025, kdy napsal, že McDavid měl žádat maximum tehdejšího stropu, tedy 20,8 milionu dolarů ročně. Tehdy to znělo provokativně. Dnes, po smlouvách Celebriniho a Carlssona, jeho argumentace působí spíš jako střízlivá kalkulace.
Srovnání mluví jasně:
Hráč AAV (mil. USD) Podíl na capu Connor McDavid 12,5 ~12,0 % (strop 104 mil.) Leo Carlsson 18,0 ~17,3 % (strop 104 mil.) Macklin Celebrini 18,8 ~16,6 % (strop 113,5 mil.)
McDavid zabírá pod stropem výrazně menší díl než hráči, kteří teprve dokazují, že patří mezi absolutní elitu. Celebrinimu je dvacet, Carlssonovi jednadvacet. McDavid má 29 let, dva Hart Trophy, Art Ross Trophy jako na běžícím pásu a finálovou jízdu za Stanley Cupem. A přesto je pod nimi.
Proč si McDavid řekl o méně
Odpověď dal sám. „Je to o vítězství,“ řekl den po podpisu. Generální manažer Stan Bowman potvrdil, že číslo 12,5 milionu navrhl hráč, ne klub. McDavid chtěl Edmontonu nechat prostor pod stropem, a ten ho využil okamžitě: tentýž den dotáhl kontrakt s obráncem Jakem Walmanem.
Dvouletá délka ale není jen gesto. Je to páka. Od 1. července 2028 se McDavid může stát nechráněným volným hráčem. Nová kolektivní smlouva platná od sezony 2026/27 navíc zkracuje maximální délku kontraktů na sedm let při setrvání v klubu a šest let při odchodu jinam. Edmonton už nebude mít výhodu osmileté nabídky, kterou dřív mohl konkurenci přebít.
Kdy padne hranice 20 milionů
Proteau vedle McDavida zmiňuje i Calea Makara a Quinna Hughese jako kandidáty na první dvacetimilionový kontrakt v historii NHL. Při projektovaném stropu 113,5 milionu dolarů pro sezonu 2027/28 by kulatých 20 milionů zabralo asi 17,6 % týmového rozpočtu, méně než Carlssonův aktuální podíl. Matematicky je to tedy nejen možné, ale přímo logické.
Pro český kontext: David Pastrňák má v Bostonu AAV 11,25 milionu dolarů, Juraj Slafkovský v Montrealu 7,6 milionu. Ani nejlépe placený český hokejista se zatím nepřiblížil hranici, kterou mladí Švédové a Kanaďané právě posunuli o třetinu výš.
Podle nás je otázka u McDavida jednoduchá. Nepůjde o to, zda příští smlouva překoná 300 milionů korun ročně, půjde o to, o kolik překoná 400.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Vojtěch Zelenka