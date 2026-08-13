Sparťanský brankář Vindahl popsal své zdravotní trable. V Turíně si představuje svou budoucnost

Devatenáctá minuta domácího ligového zápasu s Hradcem Králové, 15. února 2026. Vindahl se po zákroku zastavil, signalizoval střídačku a odkulhal ze hřiště. Tehdy nikdo netušil, že se na trávník vrátí až o půl roku později, a v úplně jiném dresu. Dánský brankář si přivodil zranění chodidla, které ho vytrhlo z rozjeté sezony ve Spartě a poslalo na dlouhou cestu přes neúspěšnou konzervativní léčbu, operaci a měsíce rehabilitace. Nyní stojí před novým startem v UC Sampdoria.
Půl roku bez zápasu
Sparta se zpočátku pokusila vyřešit problém bez chirurgického zásahu. Konzervativní léčba ale podle oficiálního vyjádření klubu z 18. dubna „nezabrala podle očekávání“ a Vindahl musel na operaci. Následovala několikaměsíční rekonvalescence, která ho vyřadila ze zbytku sezony.
Chronologie je důležitá, protože ukazuje, jak dlouho trvalo, než se Vindahl dostal zpátky do plného tréninku:
- 15. února – zranění chodidla, střídání v 19. minutě proti Hradci
- 18. dubna – Sparta oznamuje operaci po selhání konzervativní léčby
- Květen–červenec – rehabilitace mimo soutěžní zápasy
- 8. srpna – návrat v základní sestavě Sparty proti Mladé Boleslavi
- 11. srpna – oznámení hostování v Sampdorii
Ten detail s Mladou Boleslaví stojí za pozornost. Sparta Vindahla ještě tři dny před odchodem nasadila do prvního domácího ligového kola nové sezony. Nebyl tedy odstavený ani odepsaný. Spíš naopak, klub si ověřil, že je zdravotně v pořádku, a teprve pak ho pustil.
Proč zrovna Sampdoria
Sampdoria vstupuje do sezony 2026/27 jako účastník Serie B, tedy druhé italské ligy. Na první pohled krok dolů oproti české nejvyšší soutěži a evropským pohárům, které Vindahl se Spartou hrál. Jenže po půlroční pauze je logika jiná. Hráč potřebuje minuty, pravidelný rytmus, důvěru trenéra. A italský druholigový klub, který se prezentuje jako projekt v přestavbě, mu přesně tohle může nabídnout.
Sampdoria při jeho představení zdůraznila jeho mezinárodní zkušenosti: Dánsko, Nizozemsko, Německo, Česko, evropské poháry. Pro druholigový tým je osmadvacetiletý brankář s takovým životopisem výrazná posila. Vindahl zase získává šanci restartovat kariéru v prostředí, kde na něj nebude tlačit okamžitá povinnost výsledků na nejvyšší úrovni.
Co vlastně řekl o budoucnosti
Oficiální stránka Sampdorie nese v URL formulaci „club dove posso immaginarmi anche in futuro“, tedy „klub, kde si dokážu představit i budoucnost“. Vindahl se vyjadřuje o Sampdorii jako instituci, ne o Turíně jako městě. Rozdíl to může být podstatný: vyjadřuje sympatie ke klubovému projektu, ne geografickou preferenci.
Důležitější než slova je ale smluvní realita. Sparta oznámila roční hostování bez opce na trvalý přestup. Sampdoria podepsala s Vindahlem smlouvu přesně do 30. června 2027, na délku hostování, ani o den déle. Žádný automatický mechanismus trvalého přestupu v dohodě není. Pokud by chtěla Sampdoria Vindahla získat natrvalo, musela by příští léto vyjednat se Spartou úplně novou dohodu.
Vindahlovy vstřícné výroky o budoucnosti v Sampdorii jsou proto spíš projevem motivace a ochoty zapadnout do nového prostředí než signálem definitivního rozchodu s Letnou.
Co se děje ve Spartě
Sparta mezitím nezůstala bez brankářské konkurence. Během léta přivedla třiadvacetiletého Krisztiána Hegyiho, maďarského reprezentanta, který přišel z West Hamu přes MTK Budapešť. V kádru zůstává i čtyřiadvacetiletý Jakub Surovčík, interně rozvíjený gólman. Brankářský pool doplňují Kerl a Zajac.
Kdo bude jedničkou? To zatím nikdo veřejně neřekl. Ale hierarchie se rýsuje jasně: Surovčík jako kontinuita, Hegyi jako nová konkurence. Vindahlův odchod na hostování dává smysl i z pohledu Sparty: uvolnit místo mladším a zároveň si ponechat smluvní kontrolu nad zkušeným gólmanem pro případ, že by se situace změnila.
Kdy poprvé nastoupí
Sampdoria otevírá sezonu 17. srpna zápasem 32. kola Coppa Italia proti Cremonese. V tréninkové zprávě z 12. srpna Vindahl nefiguruje mezi hráči na individuálním režimu ani na terapiích, což je pozitivní signál. V posledním přípravném utkání s Parmou 9. srpna ale ještě nechytal, tehdy ostatně ani nebyl oficiálně představen.
Jestli dostane šanci hned proti Cremonese, je zatím otevřené. Ale po šesti měsících bez soutěžního zápasu a s jedním ligovým startem za Spartu v nohách bude každá minuta na hřišti krokem správným směrem. Pro Vindahla nejde o útěk ze Sparty. Jde o návrat k tomu, co brankář potřebuje nejvíc: chytat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl