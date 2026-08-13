Kritika Sparty od vlastních fanoušků sílí. Plzeň zatím inkasovala 7 gólů z brejků ve třech kolech

Tři body, skóre 4:6 a desáté místo v tabulce. To jsou čísla, se kterými pracuje Sparta po úvodních třech kolech ročníku 2026/2027. Plzeň je na tom ještě hůř: dva body, sedmé místo od konce a devět inkasovaných gólů. Kdyby se sezona lámala teď, Sparta by mířila do play-off o umístění a Plzeň rovnou do skupiny o záchranu. Jenže problémy obou klubů nejsou totožné. Sparta řeší krizi důvěry a herní identity. Plzeň krizi obranných přechodů a zápasového managementu. Společné mají jediné: výsledky, které potvrzují obavy vyslovené ještě před prvním výkopem.
Sparta: kritika, která nezačala v srpnu
Brian Priske věděl, do čeho jde. Už 24. června, měsíc před startem ligy, řekl v rozhovoru pro
iDNES.cz, že „fanoušci musejí vidět přímočařejší hru, která povede ke střelám“. O měsíc později, na setkání fanoušků s vedením klubu, zazněla výtka ještě ostřejší: kádr prý vypadá spíš na třetí místo než na titul. Priske na ni reagoval veřejně, mluvil o otevřeném přestupovém okně a kvalitním mužstvu.
Pak přišlo 1. kolo. Zbrojovka Brno, nováček ligy, porazila Spartu 3:1. Výsledek, který předsezonní pochybnosti proměnil v konkrétní důkaz. Po třech kolech má Sparta jedinou výhru a tři okruhy kritiky, které se opakují v mediálních otázkách i mezi fanoušky, zůstávají bez odpovědi:
Nepřímočarost – málo střel, málo vytvořených šancí vzhledem ke kvalitě kádru. Pasivita v těžších zápasech – neschopnost převzít kontrolu, když soupeř klade odpor. Rozpor mezi ambicí a výkonem – titulové cíle versus desáté místo po třech kolech.
V otevřených zdrojích zatím není dohledatelný signál, že by vedení klubu zpochybňovalo Priskeho pozici.
Realizační tým zůstává beze změn, přestupové okno je stále otevřené. Jde o rostoucí tlak, ne o bezprostřední odvolání. Ale každé další kolo bez zlepšení ten tlak znásobí. Plzeň: devět gólů a iluze kontroly
Čísla Viktorie vypadají na první pohled jinak než sparťanská. Sedm vstřelených gólů ve třech zápasech, to není útočná impotence. Jenže devět inkasovaných branek z toho dělá katastrofu. A průběhy jednotlivých utkání ukazují, kde přesně se láme.
Proti Liberci v 1. kole prohrála Plzeň doma 1:3. Hosté hrozili z protiútoků, což
oficiální report Viktorie výslovně popisuje. Ve 2. kole proti Zbrojovce Brno padl vyrovnávací gól po dlouhém odkopu za vysokou obrannou linii, 1:1. A pak přišly Teplice.
8. srpna, 3. kolo. Plzeň vedla po deseti minutách 3:0. A prohrávala by, kdyby zápas trval o minutu déle. Konečný stav 5:5 je nejdivočejší výsledek úvodu sezony. Teplice snížily ve 12. a 21. minutě, do poločasu bylo 4:3 pro Plzeň, po přestávce domácí během pěti minut otočili. Průměr 5,33 gólu na zápas v plzeňských utkáních, to je číslo, které patří spíš do přípravného turnaje než do ligové soutěže.
Část inkasovaných branek padla po rychlých přechodech soupeře, ale označit všech sedm nebo devět za čisté brejky by bylo zjednodušení. Přesnější diagnóza zní: Plzeň hraje vysoko, ztrácí kontrolu po vlastních vstřelených gólech a nedokáže snížit tempo, když vede. Nejde jen o defenzivní chyby. Jde o neschopnost řídit zápas.
Dva problémy, jedno zrcadlo
Spartu a Plzeň spojuje v tabulce sousedství, ale jejich krize mají odlišnou DNA.
Sparta Plzeň Body po 3 kolech 3 (10. místo) 2 (12. místo) Skóre 4:6 7:9 Góly na zápas (celkem) 3,33 5,33 Hlavní problém Málo šancí, nepřímočarost Propustné přechody, řízení zápasu Typ krize Důvěra a identita hry Obranná organizace
Sparta má problém v produkci. Kvalitní kádr, který negeneruje dost nebezpečných situací, to je systémová otázka, která míří přímo na trenéra. Plzeň má opačný profil: útočný potenciál funguje, sedm gólů za tři kola to dokazuje. Ale defenzivní chaos po vlastních akcích a vysoká linie bez pojistky z toho dělají ruskou ruletu.
Nad oběma kluby přitom svítí kontrast čela tabulky. Slavia a Jablonec mají po třech kolech plný počet devíti bodů. Mladá Boleslav, Teplice i Hradec Králové sedm. Odstup od špičky se pro oba tradiční rivaly zvětšuje s každým kolem.
Co může přijít dál
U Sparty zůstává otevřené přestupové okno jako nejkonkrétnější nástroj změny. Priske na tiskové konferenci 23. července
potvrdil, že klub může ještě přivést posily. Otázka je, jestli nový hráč vyřeší systémový problém, nebo jestli systém potřebuje úpravu bez ohledu na jména v sestavě. Po třech kolech zatím neexistuje zápasový důkaz, že deklarovaná změna směrem k přímočařejší hře funguje.
U Plzně je paradoxně situace řešitelnější. Tým, který dá pět gólů v Teplicích, nemá problém s kreativitou ani s individuální kvalitou. Má problém s disciplínou po vstřelených brankách a s organizací při ztrátě míče. To jsou věci, které trenér dokáže korigovat rychleji než absenci šancí.
Čtvrté kolo startuje 15. srpna. Pro Spartu i Plzeň to bude další test, jestli úvodní tři kola byla jen výkyv, nebo předzvěst delšího pádu. Rozdíl mezi výkyvem a trendem bývá v české lize často jen dva zápasy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Josef Kebrle