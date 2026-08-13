Nevídaný důvod odložení ligového zápasu. Ve Španělsku se nehraje kvůli plísňové infekci

Když RC Celta 13. srpna 2026 zveřejnila oficiální komuniké, nešlo o zranění hvězdy, disciplinární trest ani bouřku. Klub oznámil, že hrací plocha stadionu ABANCA Balaídos „není způsobilá pro fotbal“ kvůli houbové chorobě, která napadla trávník. Nedělní duel s Osasunou, plánovaný na 16. srpna, se neodehraje. Nový termín: čtvrtek 27. srpna ve 20:30. Zní to jako kuriozita. Ve skutečnosti jde o biologický problém, který profesionální fotbal nedokáže obejít.
Týden od schválení ke kolapsu
Časová osa příběhu je to, co mu dodává ostrost. Ještě zhruba týden před odkladem proběhla na Balaídos technická návštěva zástupců LaLigy. Inspekce vyhodnotila dosavadní sanační práce na trávníku jako dostatečné, povrch dostal zelenou. Jenže pak přišlo počasí. Jižní Galicii zasáhla vlna extrémního horka; regionální úřady vyhlásily omezení kvůli vysokým teplotám a Vigo se několik dnů dusilo ve vedru přesahujícím běžné srpnové hodnoty.
Kombinace tepla a vlhkosti vytvořila ideální podmínky pro šíření houby. Během několika dnů se stav trávníku dramaticky zhoršil. Celta reagovala okamžitě: kontaktovala LaLigu, Osasunu i španělskou fotbalovou federaci RFEF. Všechny strany se shodly na odkladu.
Co houbová choroba udělá s fotbalovým trávníkem
Nejde o metaforu ani o estetický problém. Houbové patogeny napadající sportovní trávníky vytvářejí odumírající skvrny, oslabují kořenový systém a narušují soudržnost drnu. List žloutne, hnědne, tráva se začne zvedat. Hráč, který na takovém povrchu brzdí nebo mění směr, riskuje uklouznutí i zranění.
Podle odborných přehledů University of California patří mezi hlavní spouštěče:
- dlouhodobě mokrý list a přemokřená půda,
- vysoké teploty v kombinaci s vlhkostí,
- špatné proudění vzduchu nad povrchem,
- stres trávníku z intenzivního používání.
Balaídos, stadion zasazený do městské zástavby Viga, splňuje hned několik rizikových faktorů. A není to poprvé. Už v září 2023 klub řešil totožný problém, hnědé mapy pokrývaly celou plochu, drn se zvedal a vedení zvažovalo kompletní výměnu povrchu. Tehdy se ale hrálo dál. Tentokrát choroba zašla dál.
Precedent existuje, ale tohle je jiné
Odklady kvůli nevyhovujícímu terénu nejsou ve španělském fotbale zcela bez precedentu. V únoru 2026 RFEF odložila zápas Raya Vallecano s Realem Oviedo právě kvůli stavu hřiště. Federace následně řešila i možné disciplinární důsledky za nedostatečnou údržbu a absenci náhradního stadionu.
Případ Celty je ale odlišný ve dvou věcech. Za prvé: důvodem není obecně „špatný terén“, ale explicitně pojmenovaná houbová choroba, biologický nepřítel, který se chová nepředvídatelně. Za druhé: ještě týden před odkladem liga povrch fakticky schválila. Zlom nastal až poté, co počasí akcelerovalo šíření patogenu. Podle sportovního ředitele Osasuny se dokonce zvažovalo odehrát zápas na náhradním stadionu v Leganés, nakonec ale převážila varianta odkladu.
Krátké okno na záchranu
Klub si nemůže dovolit luxus dlouhé sanace. Podle oficiálního kalendáře LaLigy má Celta Fortuna, rezervní tým, domácí utkání na Balaídos už v pondělí 24. srpna. O tři dny později, 27. srpna, se má odehrát přeložený duel s Osasunou. To znamená, že trávníkáři mají na záchranu trávníku maximálně deset dnů.
Zkušenost z roku 2023 přitom ukazuje, že léčba houbové choroby může trvat týdny, a bez záruky úspěchu. Pokud fungicidní zásah nezabere, přichází v úvahu kompletní výměna povrchu, což je operace v řádu dnů, ale za výrazně vyšší cenu. Klub dlouhodobě nese náklady na obnovu trávníku ze svého rozpočtu.
Pro fanoušky, kteří si už koupili vstupenky na nedělní zápas, platí jediné: lístky zůstávají v platnosti na nový termín 27. srpna, žádný další krok není potřeba. Plošný režim vrácení peněz pro ty, kdo nemohou dorazit, Celta nezveřejnila, odkazuje jen na individuální kontakt s klubem.
Může se to stát i v Česku?
Biologicky nejde o španělskou raritu. Houbové choroby trávníků se vyskytují všude tam, kde se potkává teplo, vlhko a intenzivně zatěžovaný porost, tedy i ve střední Evropě. Český fotbal zatím podobný odklad nezažil, ale problémy s kvalitou hřišť řeší průběžně. Hradec Králové letos v létě investoval do hybridního trávníku právě po opakovaných potížích s odolností povrchu. S rostoucími teplotami a nepředvídatelnějším počasím se dá čekat, že i české kluby budou čelit podobným výzvám častěji.
Profesionální fotbal umí vyřešit přestupové ságy za stovky milionů, logistiku mezikontinentálních turnajů i technologii jestřábího oka. Houbu na trávníku ale zastavit nedokáže. Někdy prostě rozhoduje biologie.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl