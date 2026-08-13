Vémola nechal odtáhnout auto i s dětskými sedačkami. Manažerka Lely: Přestala jíst a nespí

Žlutá odtahovka s hydraulickou rukou zastavila před domem, kde Lela Vémolová bydlí s třemi dětmi. Na místě stál Karlos Vémola. Bílé géčko, Mercedes třídy G, který jeho manželka několik let používala k přepravě dětí do školky, k lékaři, na běžné pochůzky, najelo na plošinu a odjelo. Podle Leliny manažerky Andrey v autě zůstaly i dětské sedačky. Lela byla pracovně pryč a o celé akci se dozvěděla od sousedky. „Lela byla v šoku. Tohle je síla. On jí nic neřekne a odtáhne auto i s dětskými sedačkami. Srab,“ řekla Andrea pro Expres. Podle jejích slov Lela přestala jíst a nespí; v otevřených zdrojích se tuto konkrétní formulaci nepodařilo nezávisle ověřit, doložený je šok bezprostředně po odtahu.
Od „pořád jsme rodina“ k odtahovce za pět měsíců
Na konci března Vémola oznámil rozchod na Instagramu. Psal o tom, že „pořád jsme rodina“ a že se budou snažit být co nejlepší rodiče. Lela krátce po stěhování mluvila o klidu, o tom, že finance řeší právnička a že s dětmi jí je dobře. Vypadalo to jako rozchod dvou dospělých, kteří se dohodli.
Jenže v červenci se atmosféra změnila. Karlos veřejně popsal svou nabídku: 50 tisíc měsíčně na tři děti a dalších zhruba 50 tisíc na Mercedes, případně levnější auto a víc peněz přímo pro děti. Lela reagovala ostře, tvrdila, že děti živí sama, že na akontaci Mercedesu vložila vlastní peníze a že vůz není luxus, ale bezpečnost. Už jen nájem podle Andrey činí 60 tisíc, takže nabízená částka podle Leliny strany prakticky nevychází.
A pak přišel srpen. Místo dalšího kola výroků přijela odtahovka.
Dvě verze jednoho odtahu
Karlosova strana příběh rámuje jinak, než jak ho popisuje Lelino okolí. Jeho právník tvrdí, že Vémola měsíce žádal alespoň e-mailové potvrzení dohodnutých podmínek, pravidelné měsíční plnění a zajištění automobilu. Lela podle něj opakovaně neodpověděla a přestala komunikovat. Bez písemného potvrzení prý dosavadní režim nemohl pokračovat. Cílem údajně nebylo dostat Lelu ani děti do obtížné situace.
Lelina strana to vidí jako útok bez varování. Andrea zdůrazňuje, že žádné operativní upozornění na samotný odtah nepřišlo. Auto sloužilo k denní přepravě tří malých dětí. Jak Lela aktuálně řeší jejich dopravu, veřejně zatím neupřesnila.
Zajímavý je i širší kontext Vémolova vozového parku. Po návratu z vazby prodal Lamborghini Huracán Spyder a v nabídce autobazaru se objevil i jeho černý Mercedes-AMG G 63 za necelých 4,5 milionu korun. Odtah bílého géčka tak nemusí být jen gesto v manželském sporu, může jít o součást postupného odprodeje aut.
Co na to české právo
Situace není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Lela sama uvedla, že před svatbou podepsala předmanželskou smlouvu a vzdala se majetkových nároků. Občanský zákoník umožňuje smluvený režim společného jmění manželů, takže bez znalosti konkrétních listin nelze automaticky tvrdit, že měla právní nárok na další užívání vozu jen proto, že rozvod ještě není dokončen.
Pokud by ale situace reálně ohrožovala péči o děti, může soud rozhodnout předběžným opatřením; podle Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zpravidla do 24 hodin, návrh podává OSPOD. Samotné odebrání auta je primárně majetkový spor. Do režimu akutní ochrany dítěte se dostává teprve tehdy, pokud by prokazatelně ohrožovalo zdraví nebo bezpečí dětí.
Klíčové je, jestli Lela nebo její právnička podají návrh k soudu. Ústní dohoda mezi manželi, byť veřejně deklarovaná, nemá vymahatelnost. A právě na tom celý spor stojí: Karlos chtěl písemné potvrzení, Lela ho podle jeho strany nedala a výsledkem je odtahovka před domem.
Proč se „dohoda dvou dospělých“ rozpadá
Příběh Vémolových ukazuje mechanismus, který znají rodinní právníci i mediátoři. Dva lidé se rozejdou, veřejně deklarují klid a shodu. Pak přijde první reálný spor o peníze. Jedna strana mluví o nedostatku, druhá o nesplněných podmínkách. Komunikace se zadrhne. A najednou se konflikt přenese z výroků do logistiky, z Instagramu k odtahovce.
V tomto případě navíc stojí na jedné straně muž s historií veřejných kontroverzí a na druhé žena se třemi malými dětmi, která tvrdí, že domácnost táhne sama. Obě strany mluví přes média a přes právníky. Přímo spolu, pokud veřejně dostupné informace odrážejí správně, nekomunikují.
Pět měsíců od „klidného rozchodu“ stojí před domem prázdné parkovací místo a tři dětské sedačky jsou někde v bílém géčku na odtahovém parkovišti. To je reálný stav věcí, a žádný instagramový příspěvek ho nezmění.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta