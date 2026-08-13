Eriksen čeká klíčový test srdce. Pokud bude chtít hrát dál, z Wolfsburgu ho pustí zadarmo

7. června v Odense, v 65. minutě přátelského utkání Dánska s Ukrajinou, si Eriksen chytil hruď a upadl. Implantovaný kardioverter-defibrilátor zasáhl okamžitě, přesně tak, jak měl. Podle týmového lékaře dánské reprezentace Mortena Boesena byl hráč krátce v bezvědomí, ale rychle se probral a z hřiště odešel po vlastních. Druhý den už byl doma s rodinou. Jenže tím příběh nekončí, spíš začíná jeho nejtěžší kapitola. Eriksen sám na Instagramu napsal, že výboj přístroje měl „velký dopad“ na něj i jeho blízké a že šlo o „jinou situaci“ než v roce 2021. Teď čeká na verdikt specialistů a na vlastní rozhodnutí, zda má ještě smysl riskovat.
Co přesně „klíčový test“ znamená
Nejde o běžnou kardiologickou prohlídku. U vrcholového sportovce s implantovaným defibrilátorem, který zažil výboj přístroje, vypadá návratový protokol podle konsenzu Heart Rhythm Society z roku 2024 zásadně jinak než kontrola u praktika.
Specialisté musí ověřit několik věcí najednou:
- Maximální zátěžový test – srdce se sleduje při intenzitě, která se co nejvíc blíží reálnému zápasovému zatížení. Měří se tepová frekvence, zachycují se případné arytmie při námaze.
- Správné snímání ICD – přístroj musí při vysoké tepové frekvenci spolehlivě rozlišit normální zrychlení od nebezpečné arytmie. Špatné nastavení by mohlo vést buď k falešnému výboji, nebo naopak k tomu, že přístroj nezasáhne, když má.
- Vyjasnění příčiny epizody – co přesně červnový výboj spustilo. Veřejně zatím nebyla sdělena konkrétní arytmie ani diagnóza.
HRS výslovně upozorňuje, že standardní protokoly cílené na běžné pacienty nemusí plně nasimulovat nároky elitního sportu. Proto nestačí jedno razítko, jde o celý bezpečnostní protokol včetně individuálního nouzového plánu pro případ další epizody přímo na hřišti.
Wolfsburg vyčkává, ale neblokuje
Eriksenova klubová situace se zkomplikovala ještě před červnovým incidentem. Wolfsburg 26. května sestoupil do 2. Bundesligy po barážové porážce s Paderbornem 1:2 po prodloužení. Klub začal skládat kádr pro druhou ligu a s Eriksenem řešil i variantu, že by v tomto projektu pokračoval; jeho smlouva platí do léta 2027 a vztahuje se i na nižší soutěž.
Pak přišel kolaps v Odense a priority se přerovnaly. 9. července Wolfsburg oznámil, že Eriksen zahájí individuální rehabilitaci v Dánsku a že klub zůstává v kontaktu s hráčem i jeho lékaři. Sportovní ředitel Dieter Hecking podle regionálního deníku AZ/WAZ dal Eriksenovi čas na rozmyšlenou.
Mediální scénář, podle kterého by Wolfsburg Eriksena v případě pokračování kariéry pustil bez odstupného, se v otevřených zdrojích nedá potvrdit jako oficiální závazek klubu. Logika za ním ale dává smysl: sestup snižuje sportovní atraktivitu i mzdový manévrovací prostor a držet hráče se srdečním rizikem proti jeho vůli by nebylo v zájmu žádné ze stran. Letní přestupní okno 2. Bundesligy se zavírá 31. srpna 2026; pokud má dojít k přestupu v rámci Německa, zbývají necelé tři týdny.
2021 versus 2026: dvě epizody, jiný kontext
Srovnání s dramatickým kolapsem na Euru 2021 se nabízí, ale rozdíly jsou podstatné. Tehdy šlo o srdeční zástavu bez implantovaného přístroje: Eriksena resuscitovali přímo na trávníku v Kodani, následovala implantace ICD a nucený konec v Interu Milán, protože italská pravidla hráče s aktivním defibrilátorem do soutěže nepouštějí.
V červnu 2026 zasáhl už implantovaný přístroj. Eriksen nebyl resuscitován, odešel sám, druhý den byl doma. Medicínsky méně dramatické, psychologicky možná těžší. Po prvním kolapsu řešil comeback a úspěšně se vrátil přes Brentford až do Manchesteru United a Wolfsburgu. Teď řeší, zda po druhé velké epizodě ještě dává vrcholový fotbal smysl. Dánský kardiolog Henning Mølgaard, kterého cituje AZ/WAZ prostřednictvím portálu Bold, upozorňuje, že intenzivní vrcholová zátěž u pacienta s ICD zvyšuje riziko další epizody.
Kdo vlastně rozhoduje
HRS mluví o „sdíleném rozhodování“. Specialista vyhodnotí riziko a chování srdce při zátěži. Eriksen rozhodne, zda za těchto podmínek chce pokračovat. Klub řeší smluvní rámec. Žádný z těchto tří článků nemůže fungovat sám a žádný nemá právo veta nad ostatními.
Pokud zátěžový test potvrdí zvládnutelné riziko a správnou funkci ICD, největší překážkou nebude papír ze smlouvy. Bude to Eriksenovo osobní rozhodnutí a váha, kterou na něj klade rodina, jež červnový šok prožila s ním. Konkrétní zájem jiných klubů z léta 2026 veřejně doložený není; z minulosti je známý přístup Wrexhamu z července 2025, ale čerstvé nabídky zatím nikdo nepotvrdil.
Eriksenovi je čtyřiatřicet let, má za sebou dva kolapsy na hřišti a jeden z nejpozoruhodnějších comebacků v dějinách fotbalu. Teď stojí před otázkou, na kterou žádný zátěžový test nedá úplnou odpověď, jestli to za to ještě stojí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle