Expert Kobylík hodnotí Spartu: Karabec na Ligu mistrů nestačí, bez posil to nepůjde

Den po domácí výhře nad Mladou Boleslaví 3:2 se na iSportu objevilo Kobylíkovo hodnocení, které sparťanským fanouškům zkazilo radost z tříbodového víkendu. „Priske to zvedl, ale kádr není konkurenceschopný,“ shrnul expert stav mužstva, které tři dny předtím prohrálo v kazašském Aktobe 1:2 v předkole Konferenční ligy. Právě ten kontrast, ligový optimismus trenéra Priskeho versus tvrdý verdikt zvenčí, rámuje celý sparťanský srpen.
Co přesně Kobylík kritizoval
Kobylíkův veřejný výrok z 28. července 2025 nemířil na jednoho konkrétního hráče. Šlo o systémovou výtku: kádr jako celek nemá kvalitu na vyšší evropskou úroveň. Žádný dohledatelný citát ve znění „Karabec na Ligu mistrů nestačí“ v primárních zdrojích nefiguruje. Nejbližší interpretace je taková, že případná kritika Karabcovy úrovně spadá do širšího rámce: Sparta podle Kobylíka prostě neměla materiál na to, aby v Evropě konkurovala.
A čísla mu dávají za pravdu. Po dvou ligových kolech měla Sparta čtyři body, remíza v úvodu, pak zmíněná výhra nad Boleslaví. Nic, co by signalizovalo dominanci. V Evropě mezitím řešila kvalifikaci Konferenční ligy, nikoli Ligu mistrů. Oficiální klubový plán zveřejněný 15. června počítal pro sezonu 2025/26 se startem ve 2. předkole Konferenční ligy. 6. srpna už Priske skládal sestavu na Ararat-Armenia.
Kde přesně kádr skřípal
Následná debata na stránkách iSportu z 13. srpna pojmenovala konkrétní díry:
- Stoper – chyběl kvalitní konkurent do rotace, která v evropských pohárech rozhoduje o únavě i zraněních.
- Střední záložník – šest hráčů na papíře (Kairinen, Vydra, Sadílek, Eneme, Kofod Andersen, Solbakken), ale žádný s profilem kreativního tvůrce hry.
- Pravý wingbek – slabší konkurence na postu, kde Sparta potřebovala alternativu.
Útok už mezitím posílil příchod Johna Mercada. Jenže osa mužstva (stoper a střed zálohy) zůstávala nedotažená. A právě v tom spočívá jádro Kobylíkovy kritiky: nejde o kosmetiku do šířky, ale o zásah do páteře týmu.
Karabec: ne selhání, ale odchod
Ironií celého příběhu je, že Karabec v momentě, kdy se o jeho nedostatečnosti debatovalo, už de facto nebyl sparťanský hráč. 11. srpna večer nasedl do letadla směr Lyon. Zbývala lékařská prohlídka a podpis smlouvy. V nominaci na Ararat-Armenia 6. srpna ještě figuroval, ale jeho hlava byla jinde.
Problém Sparty tedy nebyl v tom, že by Karabec na hřišti selhal. Problém byl v tom, že kreativní záložník odcházel uprostřed kvalifikace a za něj nikdo nepřišel. Priske měl k dispozici šest středních záložníků pracovního typu, ale žádného, kdo by otevřel obranu nečekaným řešením. To je zásadní rozdíl.
Finanční propast, která motivuje i frustruje
Pro pochopení, proč se u Sparty opakovaně vrací téma Ligy mistrů, stačí jeden pohled do distribučního klíče UEFA pro sezonu 2025/26. Samotné startovné v ligové fázi Champions League činí 18,62 milionu eur. V Evropské lize je to 4,31 milionu eur. Rozdíl přes 370 milionů korun, jen za účast. Výhra v Lize mistrů vynese 2,1 milionu eur, v Evropské lize 450 tisíc eur.
Sparta v srpnu 2025 nehrála ani jednu z těchto soutěží. Pohybovala se v kvalifikaci Konferenční ligy, tedy v nejnižší evropské větvi. Finanční realita je taková, že bez průniku do vyšších pater zůstává rozpočet na posily omezený. A omezený rozpočet znamená omezený kádr. Kruh se uzavírá.
Strop, nebo nedodělaná stavba?
Přestupové okno se v létě 2025 zavíralo až 8. září. Sparta tedy ještě měla čas reagovat. Otázka ale zněla jinak: stačí doplnit dva tři hráče, nebo je problém hlubší?
Podle nás Kobylíkova kritika trefila podstatu. Návrat trenéra s kreditem a přítomnost talentovaných jednotlivců nestačí, pokud osa mužstva není vyřešená. Sparta v srpnu 2025 současně přicházela o svého nejkreativnějšího záložníka, neměla dotaženého stopera a v Konferenční lize bojovala s arménským soupeřem. To není popis klubu na prahu Ligy mistrů. To je popis klubu, který potřebuje posily, přesně jak řekl Kobylík.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle