São Paulo hrálo v Bolívii pohár. V objednaném autobuse zatím policie našla 86 kilo marihuany

9. srpna 2026, v oblasti Locotal nedaleko Cochabamby, zastavili bolívijští policisté autobus dopravce Flota Cosmos. Vozidlo mělo o dva dny později převézt výpravu São Paula na osmifinále Copa Sudamericana proti Bolívaru do La Pazu. Místo hráčů v něm našli náklad konopí, který podle bolivijského práva spadá do nejvyšší sankční kategorie. Tým nakonec cestoval jiným autobusem a zápas 11. srpna odehrál, skončil 1:1. Jenže obraz „autobus pro São Paulo plný marihuany“ už žil vlastním životem.
Co přesně policie našla
Množství se v brazilských a španělských médiích mírně liší. Deník AS uvádí 86 kilogramů, brazilská stanice Itatiaia s odkazem na místní bolivijská média píše o 86,5 kg. Rozdíl je kosmetický, podstata ne: i „pouhých“ 86 kilo překračuje bolivijský práh pro nejvyšší trestní sazbu u konopí sedmnáctkrát. Podle citovaného bolivijského trestního předpisu začíná hranice pro komerční převoz na pěti kilogramech a hrozí za něj 14 až 20 let vězení.
Policie detailní okolnosti kontroly nezveřejnila. Není jasné, jestli šlo o namátkovou prohlídku, nebo o cílený tip. Dopravce ve své notě zmínil jen datum, místo a to, že odpovědnost nesou řidiči. AS hovoří o třech zadržených osobách.
Kdo za co odpovídá
Klíčová otázka zní: má s tím São Paulo něco společného? Podle dosud veřejně dohledatelných informací ne.
- São Paulo FC prostřednictvím Itatiaii sdělilo, že přepravu v Bolívii zajišťovala externí firma a že k problému nedošlo při poskytování služby klubu.
- Flota Cosmos v oficiální notě uvedla, že tým inkriminovaný autobus vůbec nepoužil, byl mu přidělen jiný vůz.
- Hráči ani realizační tým nejsou v žádném z dostupných zdrojů označeni jako zadržení nebo podezřelí.
Žádný z veřejně dohledatelných dokumentů nepropojuje nález s kádrem nebo vedením klubu. Varianta, že drogy do autobusu „podstrčil“ někdo třetí, se nabízí, ale zatím ji žádný zdroj přímo nedokládá.
Proč je kauza přesto silná
Reputačně je to pro São Paulo zásah. Jeden z největších brazilských klubů, trojnásobný vítěz Copa Libertadores, figuruje ve zprávách vedle slov „marihuana“ a „pašování“. To se neodmaže jedním tiskovým prohlášením.
Sportovně ale zatím žádná bouře nepřišla. Tým 11. srpna nastoupil na stadionu Hernando Siles v nadmořské výšce 3 600 metrů proti Bolívaru a odehrál první zápas osmifinále Copa Sudamericana. Výprava přiletěla do Santa Cruz de la Sierra a do La Pazu se přesunula těsně před utkáním, záměrně, aby minimalizovala dopad výšky. Oficiální klubový kalendář eviduje duel standardně. K 13. srpnu 2026 nebylo veřejně dohledatelné žádné stanovisko CONMEBOL ke kauze ani náznak sportovního postihu.
Podle nás: bez prokázané vazby na klub nebo delegaci je okamžitá diskvalifikace krajně nepravděpodobná. Ale vyšetřování v Bolívii teprve běží.
Není to poprvé, co se drogy svezly s fotbalem
Jihoamerický fotbal má s podobnými příběhy zkušenost. V červenci 2014 chilští celníci na přechodu Los Libertadores zastavili autobus s paraguajskou mládežnickou fotbalovou delegací mířící na turnaj, který se, jak se ukázalo, nikdy neměl konat. Ve falešném dvojitém dnu leželo 631 kilogramů marihuany. Děti i doprovod podle tehdejší verze o nákladu nevěděly.
Rozdíly jsou zásadní: tehdy šlo o fingovaný turnaj a zneužití dětské výpravy, nyní o vozidlo najaté pro profesionální A-tým, které podle všech dostupných informací klub ani nepoužil. Společný jmenovatel je ale nepříjemně jasný: autobusy překonávající andské průsmyky jsou pro pašeráky lákavá logistická příležitost.
São Paulo má za sebou remízu v La Pazu a před sebou odvetu. Kauza s autobusem ho sportovně zatím neohrozila. Otázka, kdo přesně 86 kilo marihuany do vozu naložil a proč, ale zůstává na bolívijské policii.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner