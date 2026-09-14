Změnit správce hesel bylo nepříjemné. Google to na Androidu konečně začíná řešit

Problém ale může nastat ve chvíli, kdy se rozhodnete správce hesel změnit. Dosud bylo často nutné přihlašovací údaje ručně přepisovat do nové aplikace nebo je vyexportovat do souboru CSV a následně importovat jinam. Druhá možnost sice celý proces urychlí, zároveň ale vytváří nešifrovaný soubor obsahující všechna hesla, což z bezpečnostního hlediska není zrovna ideální řešení.
Android nyní nabízí pohodlnější způsob. Google zavedl nový systém, který umožňuje přenášet přihlašovací údaje přímo mezi podporovanými správci hesel. Celý proces probíhá přímo v telefonu a není potřeba vytvářet žádné textové soubory obsahující citlivá data.
Pro přenos je ovšem nutné mít v zařízení nainstalované aplikace obou správců hesel a synchronizované uložené přihlašovací údaje. Samotný proces se spouští v aplikaci, do které chcete svá hesla převést. Je tedy potřeba najít možnost importu, jejíž umístění se může podle konkrétní aplikace lišit.
Například ve Správci hesel od Googlu, který je součástí Androidu, se možnost importu nachází v nastavení. To je ta funkce, která je nově propojena se systémem migrace. Možnost exportu přitom zůstává oddělená a stále může vytvořit klasický nešifrovaný CSV soubor, který lze následně importovat do jiné aplikace.
Po spuštění migrace Android nejprve ověří identitu uživatele a následně požádá o potvrzení přenosu v novém správci hesel. Důležité je, že systém neumí přenášet pouze klasická hesla. Podporovány jsou také passkeys, které se postupně stávají alternativou k tradičnímu přihlašování pomocí hesla.
Celý proces by měl být rychlý i v případě, že máte uložené desítky nebo stovky přihlašovacích údajů. Zajímavé je také to, že pro využití této novinky není nutné čekat na novou verzi Androidu. Funkce je součástí služeb Google Play Services a běží na zařízeních s Androidem 8.0 Oreo a novějším.
V současnosti nový systém podporuje Správce hesel Google, 1Password, Bitwarden a Dashlane. Přechod mezi těmito službami je tak výrazně jednodušší než dříve a především bezpečnější, protože není nutné manipulovat s nešifrovanými soubory obsahujícími všechna hesla.
Pokud ale používáte správce hesel, který mezi podporovanými aplikacemi zatím není, budete se muset stále spolehnout na klasický ruční import nebo export do CSV souboru. Nová funkce totiž využívá Credential Transfer API, které musí jednotlivé aplikace implementovat.
Google uvádí, že podporu tohoto systému budou postupně přidávat i další správci hesel. Konkrétní termín, kdy se tak stane, ale zatím neoznámil. Do budoucna by však tato funkce mohla výrazně zjednodušit situaci všem, kteří chtějí změnit správce hesel, aniž by museli řešit ruční přepisování desítek účtů nebo vytváření potenciálně rizikových souborů s citlivými přihlašovacími údaji.