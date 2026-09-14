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Změnit správce hesel bylo nepříjemné. Google to na Androidu konečně začíná řešit

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S tím, jak se postupně zpřísňují požadavky na bezpečnost, jsou hesla stále delší a složitější. Kombinace velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků sice dokáže účet lépe ochránit, jenže zapamatovat si desítky podobných hesel je pro běžného člověka prakticky nemožné. A přesně z toho důvodu dnes mnoho lidí používá správce hesel, které se o přihlašovací údaje více či méně starají za ně...
Změnit správce hesel bylo nepříjemné. Google to na Androidu konečně začíná řešit

Změnit správce hesel bylo nepříjemné. Google to na Androidu konečně začíná řešit

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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