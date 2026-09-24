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Když AI nakoupí špatně, kdo vrátí peníze? Banky chtějí nová pravidla

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AI agent může najít zboží, vybrat nabídku a nakonec i zaplatit. Šest velkých bank ale upozorňuje, že s pohodlnějšími nákupy mohou přijít nové podvody a dost nepříjemná otázka: kdo zaplatí, když se AI splete?
Když AI nakoupí špatně, kdo vrátí peníze? Banky chtějí nová pravidla

Když AI nakoupí špatně, kdo vrátí peníze? Banky chtějí nová pravidla

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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