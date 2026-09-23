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Kalifornie ustoupila: Paramount a Warner Bros. se přiblížily obří fúzi

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Paramount Skydance se výrazně přiblížil převzetí Warner Bros. Discovery. Kalifornie a dalších jedenáct amerických států uzavřely smír, který může ukončit jejich antimonopolní žalobu. Firma ale musí splnit řadu podmínek.
Kalifornie ustoupila: Paramount a Warner Bros. se přiblížily obří fúzi

Kalifornie ustoupila: Paramount a Warner Bros. se přiblížily obří fúzi

Zdroj: Shutterstock
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