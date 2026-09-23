Kalifornie ustoupila: Paramount a Warner Bros. se přiblížily obří fúzi

Paramount a Warner Bros. Discovery jsou o další krok blíž spojení v transakci za zhruba 110 miliard dolarů. Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta oznámil dohodu mezi Paramount Skydance a koalicí dvanácti amerických států, které se ještě v červenci snažily fúzi soudně zastavit. Smír nyní čeká na schválení federálním soudem.
Ještě před dvěma měsíci přitom situace vypadala podstatně hůře pro Paramount. Státy tvrdily, že spojení dvou velkých hollywoodských studií omezí konkurenci, zvýší ceny a sníží množství filmové a televizní tvorby. Soud následně vydal dočasné opatření, které dokončení transakce pozastavilo.
Paramount slíbil desítky filmů i miliardové investice
Nová dohoda stanovuje poměrně konkrétní podmínky. Spojená společnost má během prvních dvou let uvádět nejméně 30 filmů ročně, v dalších třech letech 32 filmů. Minimálně čtyři snímky ročně mají pocházet z nezávislé produkce.
Paramount se také zavázal investovat během pěti let nejméně o 1,5 miliardy dolarů více do filmové produkce ve Spojených státech oproti úrovni roku 2025. Pro pracovníky zasažené slučováním vznikne fond ve výši 47,5 milionu dolarů. Pokud firma nesplní stanovený počet filmů, hrozí jí sankce 30 milionů dolarů za každý chybějící titul a za určitých podmínek také povinnost zbavit se studia Miramax.
Dohoda zasahuje také do televizního byznysu. Paramount musí po dobu pěti let odděleně vyjednávat distribuční podmínky pro své současné kabelové stanice a stanice Warner Bros. Discovery. Zachovat má rovněž bezplatnou streamovací službu typu Pluto TV.
CNN a CBS mají dostat vlastní pojistku nezávislosti
Citlivou částí spojení je zpravodajství. Paramount už vlastní CBS, převzetím Warner Bros. Discovery by získal také CNN. Dohoda proto počítá se vznikem News Editorial Independence Board, tedy orgánu, který má dohlížet na zachování redakční nezávislosti obou televizních značek. Plnění celého smíru bude sledovat také nezávislý kontrolor.
Ne všichni však považují tyto podmínky za dostatečné. Bývalá šéfka americké Federal Trade Commission Lina Khan upozornila, že podobná behaviorální opatření v minulosti často selhávala. John Bergmayer z organizace Public Knowledge zase namítá, že dohoda samotné zmenšení konkurence mezi hollywoodskými studii neodstraňuje.