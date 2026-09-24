Discord zavádí kontrolu věku pro všechny. Přes 90 % uživatelů ji ani nepozná

Discord zavádí ověřování věku pro všechny uživatele, ale původně obávané posílání občanského průkazu nebo fotografie obličeje se většiny lidí týkat nebude. Nový systém se začíná zavádět 23. září 2026 a podle technického ředitele Discordu Stanislava Vishnevskiye nebude více než 90 procent uživatelů muset svůj věk aktivně potvrzovat.
Platforma místo toho využije informace, které už o používání účtu má. Sleduje například jeho stáří, zařízení, aktivitu nebo obecné vzorce toho, jak uživatel Discord používá. Firma výslovně uvádí, že kvůli odhadu věku nečte soukromé zprávy ani neanalyzuje obsah hlasových hovorů.
Discord svůj přístup vysvětluje jednoduše. Typický patnáctiletý uživatel se v souhrnu pohybuje po službě jinak než třicetiletý člověk. Model strojového učení se proto snaží určit, zda účet pravděpodobně patří člověku ve věku 13 až 17 let, nebo dospělému staršímu 18 let.
Teenageři dostanou přísnější režim
Pokud systém účet vyhodnotí jako dospělý, nemělo by se pro jeho majitele prakticky nic změnit. U teenagerů Discord automaticky zapne další bezpečnostní omezení. Nebudou například moci vstupovat do serverů a kanálů označených jako věkově omezené a citlivý obsah bude více filtrován.
Zpřísní se také komunikace s neznámými lidmi. Zprávy od uživatelů, kteří nejsou mezi přáteli, mohou skončit v oddělené schránce. Discord má mladší uživatele také upozorňovat při přijímání žádosti o přátelství od člověka, se kterým nemají žádné společné přátele.
Problém může nastat v případě, kdy algoritmus věk odhadne špatně nebo nemá dostatek informací. Teprve tehdy přichází na řadu skutečné ověření.
Občanka je jen jedna z možností
Discord tentokrát nabízí několik způsobů, jak dospělost doložit. Uživatel může použít věkovou kategorii uloženou v Apple App Store nebo Google Play, Google Wallet, platební kartu, krátké video selfie, doklad totožnosti nebo systém AgeKey.
Firma současně tvrdí, že například zpracování video selfie pro odhad věku probíhá přímo v zařízení. Discord má od externích partnerů získat pouze výsledek kontroly věku, nikoliv samotnou fotografii průkazu nebo biometrická data.