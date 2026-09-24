LinkedIn chce, aby vaše zkušenosti potvrdili skuteční kolegové nebo firmy

LinkedIn rozšiřuje ověřování profilů a tentokrát nechce spoléhat pouze na doklad totožnosti nebo potvrzení zaměstnavatele. Profesní síť začne více využívat samotné kontakty uživatele. Lidé, kteří spolu skutečně pracovali nebo studovali, budou moci vzájemně potvrdit své profesní vazby.
Podle LinkedInu získá uživatel po dostatečném počtu potvrzení ověření na svém profilu. Sociální síť chce později umožnit také aktivní žádosti o potvrzení konkrétních zkušeností. Uživatel tak bude moci například oslovit bývalé kolegy a požádat je o potvrzení, že spolu v uvedené společnosti opravdu pracovali.
Ověření LinkedInu už má přes 115 milionů lidí
Nejde přitom o malý experiment. Oscar Rodriguez, viceprezident LinkedInu pro oblast Trust Product, uvedl, že společnost investovala do ověřování desítky milionů dolarů. Identitu nebo zaměstnání už si podle aktuálních údajů bezplatně ověřilo více než 115 milionů členů.
LinkedIn navíc rozšiřuje ochranu firemních stránek. Správci ověřených Company Pages budou moci odstranit spojení s profily, které se neoprávněně vydávají za zaměstnance firmy. Takový účet se následně nebude zobrazovat mezi lidmi spojenými s danou společností.
Platforma zároveň testuje ještě přísnější variantu. Firma by mohla vyžadovat ověření pracoviště od každého, kdo chce na LinkedInu uvést, že je jejím současným zaměstnancem. To by mohlo omezit podvodné profily, které zneužívají jména známých společností například při falešných pracovních nabídkách.
Ověření už nemá zůstat jen na LinkedInu
LinkedIn současně pokračuje v projektu Verified on LinkedIn. Ověření získané na profesní síti lze využít také v dalších službách. K partnerům se nyní přidává například Truecaller, který dokáže propojit profesní informace z LinkedInu s identifikací volajícího. Zapojit se má také platforma PeerSpot, mezi dříve oznámené partnery patří například Adobe.
Novinky zapadají do širší snahy LinkedInu o omezení falešných účtů, automatizovaného obsahu a podvodného chování. Samotné ověření samozřejmě neurčuje, zda příspěvek napsal člověk nebo umělá inteligence. Platforma ale současně upravuje i práci s obsahem. V létě například začala testovat možnost označit příspěvek jako „Seems like AI slop“.