Změna tras tramvají v Olomouci: v plánu je víkendová výluka u hlavního nádraží

Změna tras tramvají v Olomouci: v plánu je víkendová výluka u hlavního nádražíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Změna tras tramvají v Olomouci: v plánu je víkendová výluka u hlavního nádražíZdroj: Dopravní podnik města Olomouce
Článek byl publikován 10.10.2026 09:34
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