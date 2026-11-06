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Na Přerovsku osobní vlak usmrtil člověka, provoz na trati zastaven

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Na frekventované železniční trati z Přerova do Brna dnes ráno u Věžek na Přerovsku osobní vlak srazil a usmrtil člověka. Kvůli nehodě byl zastaven provoz vlaků mezi stanicemi Věžky a Chropyně. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Na Přerovsku osobní vlak usmrtil člověka, provoz na trati zastaven

Na Přerovsku osobní vlak usmrtil člověka, provoz na trati zastaven

Zdroj: České dráhy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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