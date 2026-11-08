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Fotbalisté z Jižňáku bojují o záchranu hřiště. Do pomoci se zapojila i Slavie

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Fotbalový areál FC Háje Jižní Město potřebuje nový umělý trávník. I přes opakované žádosti však představitelé nutné dotace nezískali. Klub se proto obrátil na veřejnost se sbírkou, jejímž cílem je získat 7 milionů korun. Do podpory areálu, kde trénuje více než 300 dětí, se zapojila také Slavia.
Fotbalisté z Jižňáku bojují o záchranu hřiště. Do pomoci se zapojila i Slavie

Fotbalisté z Jižňáku bojují o záchranu hřiště. Do pomoci se zapojila i Slavie

Zdroj: Donio.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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