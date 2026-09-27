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Jak to bylo doopravdy?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Leckdo na tomto světě si myslí, že bakteriolog Alexander Fleming objevil 28. září 1928 penicilín náhodou. Že se mu ta plíseň do jeho Petriho misek dostala, když zkoumal něco úplně jiného. Avšak já vím, že to bylo úplně jinak.
Jak to bylo doopravdy?
Zdroj: Vzorec penicilínu
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