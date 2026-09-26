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Negativy z popelnice a osudy lidí z jedné fotografie

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Mám ráda staré černobílé fotografie i neznámých osob. Zajímavá a dost rozsáhlá sbírka je na webu rodiny fotografů Šechtl & Voseček. Na mnoha fotografiích jsou zaznamenány historické události, jak jej tehdy prožívali obyčejní lidé, kteří se jich zúčastnili,  mnoho soukromých fotografií z ateliérů, jak rodin, tak dětí všeho věku.
Negativy z popelnice a osudy lidí z jedné fotografie

Negativy z popelnice a osudy lidí z jedné fotografie

Zdroj: IMG-3.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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