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Proč se Česko stalo jednou ze světových velmocí

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Přestože je Česká republika malinká země uprostřed Evropy, je skutečnou světovou velmocí. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Jsme světovou velmocí v houbaření.
Proč se Česko stalo jednou ze světových velmocí

Proč se Česko stalo jednou ze světových velmocí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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