Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Švédové před Brnem, ale dál už ani krok.

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve Třicetileté válce Švédové dobyli a vyplenili, co se jim zachtělo. A tak se 3. května 1645 objevili před Brnem. Jejich velitel Lennart Torstenson prohlásil: "Tu starou studenou kuchyni dobudeme do tří dnů."
Švédové před Brnem, ale dál už ani krok.

Švédové před Brnem, ale dál už ani krok.

Zdroj: 35.jpeg
Reklama
Další články z i60.cz
Negativy z popelnice a osudy lidí z jedné fotografie
Negativy z popelnice a osudy lidí z jedné fotografie
Pán a pes
Pán a pes

Potkávala jsem ho skoro pravidelně ode dne, od kdy chodím jinudy na autobus do nového zaměstnání. Stárnoucí...

Na vážnou nemoc ledvin může upozornit i vysoký krevní tlak
Na vážnou nemoc ledvin může upozornit i vysoký krevní tlak

Únava, oteklé nohy nebo vysoký krevní tlak. Potíže, za kterými by málokdo hledal vzácné onemocnění ledvin....

Slib z nás nikdo nevymlátí
Slib z nás nikdo nevymlátí

Červnové slunce pralo do oken osmé třídy a vzduch v učebně páchnul prachem a linoleem. Otřel jsem si...

Naše dobrodružná cesta do Mikulášovic
Naše dobrodružná cesta do Mikulášovic

Jsem soutěživý typ. Odjakživa se ráda zúčastnuji různých soutěží. Dřív to byly hlavně křížovky, poslední...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.