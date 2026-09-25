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Pán a pes

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Potkávala jsem ho skoro pravidelně ode dne, od kdy chodím jinudy na autobus do nového zaměstnání. Stárnoucí muž a jeho, rovněž stárnoucí, pes. Stejná kolébavá, namáhavá chůze a téměř stejná postava, s nějakým tím kilíčkem navíc. Dokonalé souznění. Oba přátelští, pohodoví a vážně – tolik si podobní.
Pán a pes

Pán a pes

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/ChatGPT-Image-24.9.2026-13-45-42.png
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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