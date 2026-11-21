Přibližně 650 pacientů ročně přepraví letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové záchranářské vrtulníky. Přistávací plocha na střeše budovy Emergency proto patří mezi nejvytíženější nemocniční heliporty v Česku. Po téměř devatenácti letech provozu se dočkala modernizace, která umožní nepřetržitý provoz a zvýší bezpečnost přistávání.
Heliport byl uveden do zkušebního provozu 11. prosince 2007. Původní vybavení už ale nevyhovovalo současným požadavkům na nepřetržitý provoz. Rekonstrukce probíhala během letošního léta a podzimu. Vrtulníky záchranných služeb mezitím využívaly přistávací plochu v nedalekém sídle Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Na modernizovaný heliport nemocnice se vrátily 4. listopadu.
„Ročně je k nám letecky transportováno kolem 600 pacientů prostřednictvím ZZS KHK, dalších přibližně 50 pacientů za rok do FN HK přilétá vrtulníky jiných zdravotnických záchranných služeb,“ uvedl přednosta Kliniky urgentní medicíny FN HK Jaromír Kočí.
Nové osvětlení umožní přistávání i v noci
Jednou z nejvýznamnějších změn je instalace nového světelného systému. Heliport nyní disponuje 21 pozičními, čtyřmi směrovými a čtyřmi naváděcími světly. Díky nim splňuje požadavky na nepřetržitý provoz, které musí dodržovat pracoviště urgentního příjmu nejvyššího, tedy prvního typu.
Dosud byl oficiální provoz heliportu povolen pouze od sedmi hodin ráno do občanského soumraku. To však neznamenalo, že by vrtulníky po setmění na ploše přistávat nemohly. Provozovatel záchranářských vrtulníků DSA má pro své posádky zvláštní legislativní výjimky. Piloti jsou vycvičeni pro noční lety a využívají také systémy nočního vidění.
„Modernizace heliportu FN HK však umožní splnit podmínky vyhlášky č. 339/2022 Sb. pro Urgent I. stupně,“ vysvětlil Pavel Tomášek z provozně-technického úseku nemocnice.
Přistávací plocha bude připravena i na zimu
Stavební úpravy se netýkaly pouze osvětlení. Součástí rekonstrukce byla také kompletní výměna systému vyhřívání přistávací plochy. Jeho část už totiž nefungovala. Nové vytápění prostoru, na který vrtulník dosedá a z něhož vzlétá, zajistí lepší podmínky pro zimní provoz.
Změnila se také maximální nosnost heliportu. Z původních 3,5 tuny se zvýšila na čtyři tuny. Přistávací plochu nejčastěji využívají vrtulníky královéhradecké záchranné služby, podle potřeby na ní ale mohou přistávat také stroje dalších zdravotnických záchranných služeb.
Modernizace vyšla na více než 26 milionů korun
Projekt modernizace probíhal ve dvou etapách. V roce 2024 nemocnice dokončila instalaci bezpečnostního zařízení a doplnění únikového schodiště. Tyto práce stály 3,5 milionu korun. Letošní úpravy, které umožnily noční provoz a zahrnovaly také nové vyhřívání, vyšly na 23,25 milionu korun.
Rekonstrukce heliportu je součástí širšího projektu Modernizace urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Jeho celkové náklady dosahují 123,5 milionu korun. Z Evropské unie nemocnice získala dotaci 66,3 milionu korun, dalších 11,7 milionu pokryl státní rozpočet. Zbývajících 45,5 milionu korun tvoří vlastní zdroje nemocnice.