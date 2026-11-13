Zemřel Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista

Obsah článku
Oldřich Svojanovský se narodil 9. března 1946 v Otrokovicích. Veslování původně nebylo jeho hlavní disciplínou. Věnoval se především běhu na lyžích, a dostal se dokonce do juniorské reprezentace. Veslařský sport si tehdy zvolil jen jako doplněk k jeho zimní přípravě. Nakonec u něj ale zůstal a dosáhl v něm úspěchů, o kterých se většině sportovců může jen zdát.
Sloni, kteří bodovali na olympiádách
Zásadní roli v jeho sportovním životě sehrál starší bratr Pavel. Společně vytvořili mimořádně sehranou posádku na dvojce s kormidelníkem. Díky své síle, rychlosti a bojovnosti si vysloužili přezdívku Sloni.
První velký společný úspěch přišel v roce 1969 na mistrovství Evropy v rakouském Klagenfurtu. S kormidelníkem Vladimírem Petříčkem tehdy získali zlaté medaile a porazili také italskou posádku, která předtím triumfovala na olympijských hrách v Mexiku.
Jejich olympijský příběh začal už v roce 1968, kdy se v Mexiku představili v osmě a skončili pátí. O čtyři roky později už bojovali o medaile v Mnichově. Ve dvojce s kormidelníkem vybojovali stříbro, když nestačili pouze na posádku východního Německa.
V roce 1976 se dočkali dalšího olympijského úspěchu. Na hrách v Montrealu získali bronz. Tentokrát je na místě kormidelníka doprovázel Ludvík Vébr, který vystřídal zkušeného Vladimíra Petříčka.
Po sportovní kariéře se živil autodopravou
Společná závodní dráha bratrů Svojanovských se uzavřela v roce 1978. Oldřich se následně živil jako řidič dodávkového taxi a po změně politických poměrů začal v autodopravě podnikat.
Na veslování ale nezapomněl. V roce 2004 se stal předsedou Českého klubu olympioniků a tuto funkci zastával následujících dvacet let. Poté pokračoval jako místopředseda. Jeho prioritou bylo, aby bývalí reprezentanti nezůstávali po skončení sportovní kariéry bez kontaktu se svými kolegy a aby se jim dostávalo potřebné pomoci.
Jeho bratr Pavel zemřel v březnu 2024. Oldřich ho přežil o dva a půl roku. Odchodem obou sourozenců se uzavírá významná kapitola československého veslování.
Zdroje článku: olympijskytym.cz, veslo.cz, irozhlas.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský