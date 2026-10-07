Zemřel milovaný zpěvák a frontman legendární kapely. Nepřežil své poslední turné

Australský rock přišel o Garyho „Angryho“ Andersona. Frontman Rose Tattoo zemřel po vážných zdravotních komplikacích.
Australský rock přišel o jednu ze svých výrazných osobností. Ve věku 79 let zemřel Gary „Angry“ Anderson, frontman legendární kapely Rose Tattoo. Hudebník odešel 21. září v Austrálii, kde byl v posledních chvílích obklopen svými blízkými. Ještě krátce předtím přitom vystupoval na pódiích během rozlučkového turné kapely. Jeho zdravotní stav se ale v posledních týdnech výrazně zhoršil.
Rocková kariéra, herectví i velký sólový hit
Anderson během evropského turné prodělal srdeční zástavu a skončil v nemocnici v Německu. Následně se vrátil zpět do Austrálie, zatímco Rose Tattoo plánovali pokračovat v rozlučkových koncertech. Rodina a členové kapely oznámili jeho úmrtí na Instagramu. „S velkým zármutkem oznamujeme, že Gary ‚Angry‘ Anderson zemřel v pondělí 21. září večer, obklopen svými blízkými zde v Austrálii,“ uvedli. Zároveň požádali veřejnost a média o respektování soukromí.
Ve stále mladém věku zemřel milovaný hudebník, který si se svou kapelou získal srdce milionů fanoušků
Rose Tattoo vznikli v Sydney v roce 1976 a postupně se prosadili také mimo Austrálii. Kapela si získala pozornost především energickými koncerty a tvrdým rockem s bluesovými vlivy, uvedl web News. Mezi její známé skladby patří například Bad Boy for Love nebo Rock ’n’ Roll Outlaw. V roce 2006 byla skupina uvedena do ARIA Hall of Fame. Anderson navíc v roce 1993 obdržel Řád Austrálie a během desítek let na scéně.
Hudba ale nebyla jeho jedinou doménou. Anderson se objevil také ve filmu Mad Max Beyond Thunderdome z roku 1985 a úspěšnou část kariéry absolvoval jako sólový zpěvák. Jeho největším sólovým hitem byla balada Suddenly, která se dostala až na druhé místo australské hitparády a později zazněla také v populárním seriálu Neighbours. „Angry byl oddaným otcem a milovaným členem okruhu svých přátel, spoluhráčů a širší hudební a zábavní komunity. Jeho odchod hluboce zasáhne všechny, kteří ho znali a milovali, v Austrálii i v zahraničí,“ uvedli pozůstalí. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu celebrity, a sice Kaylee Hottleové.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Instagram rosetattooband, News
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