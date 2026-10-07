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Zemřel milovaný zpěvák a frontman legendární kapely. Nepřežil své poslední turné

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Australský rock přišel o Garyho „Angryho“ Andersona. Frontman Rose Tattoo zemřel po vážných zdravotních komplikacích.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:48

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