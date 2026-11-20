Nenápadná klanolístka obecná patří mezi houby, které se vyskytují prakticky po celém světě. Ve vzácných případech může u člověka vyvolat vážnou infekci.
Klanolístka obecná patří mezi houby, kterých si člověk při procházce českým lesem nemusí ani všimnout. Přesto jde o velmi zajímavý druh, který má vůči lidskému organismu neobvyklý vztah. Běžně se vyskytuje v různých částech světa a obsahuje také látky, které mohou být prospěšné. Za určitých okolností však může způsobit i vážné zdravotní komplikace. Nebezpečí se týká především lidí s výrazně oslabenou imunitou, přičemž takové případy jsou mimořádně vzácné.
Nenápadná houba s neobvyklými vlastnostmi
Klanolístka obecná, latinsky Schizophyllum commune, patří mezi celosvětově rozšířené druhy hub. Její neobvyklé vlastnosti přibližuje mykolog Jaroslav Malý, podle kterého jde o skutečně pozoruhodný organismus. „Ona je hrozně zajímavá,“ říká a upozorňuje především na její kosmopolitní výskyt. To znamená, že se s ní můžeme setkat prakticky po celém světě.
Zajímavý je také její dvojí vztah k člověku. Na jedné straně obsahuje látky, které mohou mít příznivé účinky, na druhé straně však za určitých podmínek dokáže způsobit i závažné zdravotní problémy. „A nejenom, že dokáže lidem pomáhat, protože obsahuje některé prospěšné látky, ale zároveň dokáže člověku ublížit,“ vysvětluje Malý.
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Může být nebezpečná pro oslabené jedince
Za normálních okolností nepředstavuje klanolístka pro zdravého člověka běžné nebezpečí. Situace se však může změnit při výrazném oslabení imunitního systému. V takovém případě může houba proniknout do lidského těla a vytvářet v něm myceliální útvary. „Je zajímavá tím, že dokáže na člověka doslova skočit, začne mu vyrůstat v těle. Vytváří myceliální útvary, které napadají hlavně mozek a plíce, a jsou známy případy lidí, kterým byly odoperovány až několikacentimetrové útvary. Myslím, že čtyři případy takových lidí existují,“ popisuje mykolog na Facebooku.
Zvýšenou opatrnost by měli věnovat především lidé s výrazně oslabenou obranyschopností. „Když je někdo extrémně oslabený, když má oslabenou imunitu, tak pro něj může být nebezpečná. Někdo HIV pozitivní, kdyby měl někdo tuberkulózu,“ upozorňuje Jaroslav Malý. Samotný výskyt klanolístky v českých lesích však není důvodem k obavám ani k tomu, aby se lidé vyhýbali procházkám v přírodě.
Její schopnost vyvolat závažnou infekci se týká mimořádně vzácných případů a především osob s vážně narušenou imunitou. Právě na klanolístce je dobře vidět, jak překvapivé mohou být vztahy mezi houbami a lidským organismem. Jak shrnuje mykolog: „V tomhle jsou houby zajímavé. Nejen, že nám pomáhají, ale mohou nám i ublížit.“ Na SvětěKreativity.cz jsme psali o kvízu na téma retro.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Facebooku Jaroslav Malý
Článek V českých lesích roste houba, která může napadnout člověka: Klanolístka dokáže vyrůstat přímo v těle pochází z webu Světkreativity.