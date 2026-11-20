Kvíz o slovenských slovech: Úkolem je určit význam 10 výrazů, alespoň 7 bodů je slušné skóre
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Kiwiev / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
Článek byl publikován 20.11.2026 09:39
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