Kvíz o starých českých slovech: Úkolem je určit význam zapomenutých výrazů. 10 bodů je výborný výsledek
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Zygmunt Put / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 20.11.2026 09:11
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