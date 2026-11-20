Jeden z nejvýznamnějších mincovních pokladů ze 17. století se podařilo objevit díky divoké zvěři. Pod zemí se ukrývalo více než 7 000 mincí pocházejících z různých koutů Evropy.
Když divoká zvěř v roce 2020 rozryla půdu u Vysoké nedaleko Jevíčka, odkryla něco, co tam zůstávalo ukryté po staletí. Na louce se objevily staré mince a majitel pozemku
nález ještě ten den oznámil odborníkům. Archeologové následně odkryli více než 7 tisíc mincí uložených ve dvou keramických nádobách. Nešlo přitom o náhodně shromážděné peníze, ale o bohatství, které někdo pravděpodobně střádal dlouhá léta. Jeho dnešní kulturněhistorická hodnota přesahuje 14,1 milionu korun. V zemi ležely mince z téměř celé Evropy
Na pokladu je pozoruhodné nejen jeho množství, ale také pestrý původ jednotlivých mincí. Odborníci napočítali 12 zlatých a 7088 stříbrných kusů. Mezi zlatými se
nacházely například dukáty z německých zemí, Polska či Spojených nizozemských provincií, ale také benátský zecchino. Stříbrné mince pocházely mimo jiné z Čech, Rakouska, Benátek, Milána, Saska, Nizozemska, Sedmihradska nebo švýcarského Sankt Gallenu. Nejstarší kusy vznikly už v 15. století, zatímco nejmladší nesou letopočet 1671. Ten odborníkům napověděl, že poklad musel být ukryt až po tomto roce, uvedl Rml.
Při běžné procházce musela na pomoc zavolat manžela. Našla mamutí zub, který vážil 2 kg
Zajímavý je také způsob, jakým někdejší majitel své bohatství uschoval. Obě keramické nádoby byly zakopané přibližně 40 centimetrů pod povrchem a jejich rozmístění naznačuje, že nešlo o náhodné odložení. V jedné z nich se nacházely převážně drobnější trojkrejcary, mezi cennostmi ale
nechyběly ani velké stříbrné tolary a zlaté dukáty. Podle numismatičky Dagmar Grossmannové z Moravského zemského muzea se majitel mohl na místo opakovaně vracet. Poklad tak mohl sloužit jako jakýsi soukromý trezor. Nedaleko jedné z nádob archeologové navíc objevili pozlacený stříbrný prsten se dvěma kameny.
Fotografie: Freepik
Dnes se kulturněhistorická hodnota nálezu odhaduje na více než 14,1 milionu korun. Ještě zajímavější je ale představa, jaké bohatství představoval v době svého ukrytí. Podle odhadu Dagmar Grossmannové
šlo přibližně o 425 zlatých, za které bylo možné pořídit asi čtyřicet krav. Rozhodně tedy nešlo o běžné úspory venkovana. V období třicetileté války a dalších nepokojů mohlo být ukrytí takového majetku rozumnou ochranou před vojáky či lupiči.
Proč se však majitel pro své peníze už nikdy nevrátil, zůstává záhadou. Možná zemřel, odešel do jiné oblasti nebo mu okolnosti nedovolily poklad znovu vyzvednout. Člověk, který jej
po staletích náhodou objevil, se naštěstí zachoval poctivě a nález oznámil muzeu. Za své jednání získal dle Novinek odměnu 560 tisíc korun. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o velmi vzácné dvacetikoruně.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Novinky, Rml
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Zvířata rozryla louku u Vysoké a odkryla poklad za 14 milionů Kč. Mezi 7 000 mincí se našly kousky z celé Evropy pochází z webu Světkreativity.