Pijí méně piva, ale hospody neopouštějí. Mladí Brňané chodí za zážitky

Pijí méně piva, ale hospody neopouštějí. Mladí Brňané chodí za zážitkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pijí méně piva, ale hospody neopouštějí. Mladí Brňané chodí za zážitkyZdroj: Archiv restaurace Zlatá loď, Starobrno pivní barometr 2026
Článek byl publikován 07.11.2026 08:30
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →