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Pijí méně piva, ale hospody neopouštějí. Mladí Brňané chodí za zážitky

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Starší generace se drží tradice, mladší chodí do hospod za novými zážitky a častěji střídají podniky. Podle výzkumu pivovaru Starobrno, který oslovil dvacet brněnských restaurací, nejde jen o pivo, ale i atmosféru a celkový servis.
Pijí méně piva, ale hospody neopouštějí. Mladí Brňané chodí za zážitky

Pijí méně piva, ale hospody neopouštějí. Mladí Brňané chodí za zážitky

Zdroj: Archiv restaurace Zlatá loď, Starobrno pivní barometr 2026
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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