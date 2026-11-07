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Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con

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Do Brna zamíří hvězdy Pána prstenů, Hvězdné brány i Star Treku. Pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior přivítá například také českého herce Ondřeje Vetchého. Akce se uskuteční od 13. do 15. listopadu na brněnském výstavišti a nabídne autogramiády, přednášky i program pro děti.
Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con

Brno přivítá hvězdy Pána prstenů i Hvězdné brány. Dorazí na Comic-Con

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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