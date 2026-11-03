Moření česneku před výsadbou. Obejít se lze i bez mořidla

Podzimní výsadba česneku se už pomalu blíží. Většina zahrádkářů přistupuje k výsadbě česneku nějakých 14 dní až týden před prvními mrazy. Hodně důležitou roli může hrát při pěstování česneku také jeho moření. Jde o postup, který zdaleka neřešíme všichni, nicméně mnohde od věci určitě není. Zahrádkáři, kteří mají každý rok kvalitní úrodu a jejichž palice nejsou napadeny škůdci, moření česneku neřeší. Pro jistotu ale rozhodně stojí za to. Čím tedy mořit? Je vždy nutné klasické mořidlo? Mnohdy postačí obyčejná kuchyňská sůl.
Ze soli lze vyrobit levné mořidlo
Ne, drahá mořidla ze supermarketů a zahradnictví nemusí být zapotřebí. Postačit by měla zdánlivě obyčejná kuchyňská sůl. Ta je levná, všude dostupná, a navíc disponuje potřebnými konzervačními a ochrannými látkami. Připravit si roztok navíc není složité. Stačí smíchat tři litry vody a jednu polévkovou lžíci soli. Stroužky určené k výsadbě se na několik minut do tohoto roztoku namočí a nasají jisté množství soli. Budou tak ochráněny před případným nebezpečím v podobně škůdců a chorob.
Stimulace česneku a zvýšení úrody
Česnek se díky solné koupeli také dokáže nabudit k vyšším výnosům. Určitě je třeba ale stroužky po namočení dokonale vysušit, aby u nich nebyla vyšší vlhkost. Právě s ní se zvyšuje riziko plesnivění stroužků česneku. Samotný objem palic by měl být v době sklizně mnohem větší než bez jakéhokoli moření. Velkou výhodou mořeného česneku je i jeho zvýšená odolnost vůči mrazu.
Foto: Radek Štěpán
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Pár triků pro podzimní výsadbu česneku
Výsadba česneku vyžaduje určitě správný výběr konkrétních stroužků. Ty nesmí být vůbec poškozené. Vysazovat bychom je měli širší částí směrem dolů. Důležitá je mimo jiné i hloubka výsadby. Ta by měla činit nějakých 5 cm. Česnek musí být ukrytý pod povrchem zeminy. Nemůže čnět. Pozor i na místo výsadby. Česnek potřebuje dostatek sluníčka. Pokud do podkladu zapravíte kompost si dřevěné uhlí, česneku určitě pomůžete v růstu. Nezapomeňte ho také po výsadbě pořádně zalít.
Zdroje info: Autor, deccoria.pl, tojenapad.sk.
Česnek a sůl, výsadba česneku: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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