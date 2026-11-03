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Moření česneku před výsadbou. Obejít se lze i bez mořidla

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Podzimní výsadba česneku se už pomalu blíží. Většina zahrádkářů přistupuje k výsadbě česneku nějakých 14 dní až týden před prvními mrazy. Hodně důležitou roli může hrát při pěstování česneku také jeho moření. Jde o postup, který zdaleka neřešíme všichni, nicméně mnohde od věci určitě není. Zahrádkáři, kteří mají každý rok kvalitní úrodu a jejichž palice nejsou napadeny škůdci, moření česneku neřeší. Pro jistotu ale rozhodně stojí za to. Čím tedy mořit? Je vždy nutné klasické mořidlo? Mnohdy postačí obyčejná kuchyňská sůl.
Česnek a sůl

Česnek a sůl

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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