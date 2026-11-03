Některé věci do kamen nepatří. Komín i plíce to pak odnesou

Že plastové PET lahve do kamen nepatří, dnes už ví snad každý. Jenže co takový barevný leták ze schránky, lesklý časopis, krabice od cereálií nebo zbytek balicího papíru? Při roztápění vypadají jako naprosto nevinný materiál na podpal. Ve skutečnosti ale právě takový odpad vážně škodí samotným kamnům i vašim plicím.
Domácí topeniště zkrátka nejsou spalovna. Zákon o ochraně ovzduší jasně říká, že v kamnech smíte spalovat pouze ta paliva, která přímo určil jejich výrobce. Toto pravidlo přitom platí bez výjimky i na chatách a chalupách. Pokud ho porušíte, riskujete pokutu až do výše 50 000 korun.
Proč vadí barevný papír a starý nábytek
U papíru nepředstavuje problém samotná celulóza, ale tiskařská barva a povrchová úprava. Barevné letáky, lesklé časopisy, potištěné kartonové krabice i balicí papír uvolňují při hoření do vzduchu spoustu škodlivých látek. Z letáků a časopisů mohou unikat dokonce i těžké kovy obsažené v barvách. Veškerý tento papír proto patří do modrého kontejneru. A jestli vás nebaví reklamní tiskoviny neustále třídit, jednoduše si na poštovní schránku vylepte nálepku zakazující vhazování reklamy.
Stejně nebezpečné je i palivo, které se na první pohled tváří jako dřevo. Do kamen v žádném případě nepatří natřené, lakované nebo impregnované dřevo, dřevotříska, překližka ani jiné desky spojené lepidlem. Zapomeňte také na pálení starého nábytku, palet nebo trámů z demolice, stejně jako na nápojové kartony, plasty, pryž a výrobky z PVC.
Foto: Pixabay
Rozdíl mezi čistým a chemicky ošetřeným dřevem je přitom propastný. Podle odboru životního prostředí v Třebíči vznikne při spálení dřeva s barvou nebo chemií padesátkrát až pětsetkrát více jedovatých dioxinů než při topení obyčejným dřívím. Vysloužilý nábytek je proto mnohem lepší prodat v bazaru nebo odvézt do sběrného dvora.
Co všechno dýcháte vy i vaši sousedé
Při spalování nevhodného odpadu uniká do ovzduší nebezpečný koktejl látek, mezi kterými nechybí dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen nebo styren. Tyto zplodiny okamžitě dráždí oči, nos i dýchací cesty. Ve větších koncentracích pak vyvolávají nevolnost a bolesti hlavy a mohou trvale poškodit plíce. Nejcitlivěji na ně reagují malé děti, těhotné ženy, senioři a astmatici.
Kouř z komína se navíc drží v okolí, takže tímto způsobem trávíte i své sousedy. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA k tomu dodává ještě jeden praktický důvod, proč odpad nepálit: agresivní zplodiny z něj dokážou postupně zničit i samotná kamna a kouřovody.
Čím topit bezpečně a kam s popelem
Do kamen patří především dobře proschlé čisté dřevo. K samotnému rozdělání ohně vám pak bohatě postačí kousek obyčejného černobílého novinového papíru, suché třísky nebo přírodní podpalovač. Naopak se obloukem vyhněte benzínu, petroleji nebo tekutým podpalovačům určeným na gril.
Tip: Popel z kamen na zahradu? Ano, ale jeden druh na ni nesmí nikdy
Myslete také na to, že cokoliv hodíte do ohně, skončí nakonec i v popelníku. Pokud jste v kamnech spálili lakované dřevo, dřevotřísku nebo barevné papíry, plný škodlivin zůstane i samotný popel. Takový zbytek z topení na záhony ani do kompostu nikdy nepatří a musíte ho vyhodit rovnou do běžné popelnice, jak už jsme podrobněji psali v samostatném článku o využití popela na zahradě.
Zdroje info: Autor, https://www.hornismrcne.cz/files/topeni-2014-12-04-450/TOPN-SEZONA.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2025-42, https://www.epa.gov/burnwise/best-wood-burning-practices
Náhledové foto: Pixabay
The post Některé věci do kamen nepatří. Komín i plíce to pak odnesou first appeared on Naše zahrada.