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Některé věci do kamen nepatří. Komín i plíce to pak odnesou

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Dennívýzva
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Že plastové PET lahve do kamen nepatří, dnes už ví snad každý. Jenže co takový barevný leták ze schránky, lesklý časopis, krabice od cereálií nebo zbytek balicího papíru? Při roztápění vypadají jako naprosto nevinný materiál na podpal. Ve skutečnosti ale právě takový odpad vážně škodí samotným kamnům i vašim plicím.
Dřevěný popel

Dřevěný popel

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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