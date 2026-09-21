Zatíží Amazon u Budějc dopravu? ŘSD před schválením požaduje mikrosimulaci

Pro obec čtvrtečním hlasováním zastupitelstva debata nekončí, jednou z hlavních otázek zůstává doprava. Boršov chce, aby se provoz spojený s průmyslovým areálem co nejvíce odehrával mimo samotnou obec a nezatěžoval její obyvatele.
„Nechceme další kamiony v Boršově. Nechceme větší provoz po Honskodlovce. Nechceme auta zaměstnanců a kamiony zaparkované po obci. Chceme provoz areálu uzavřít co nejvíce uvnitř zóny a mimo každodenní život Boršova,“ uvedla obec.
Součástí plánovací smlouvy proto mají být opatření zaměřená právě na dopravu. Investor má zajistit parkování pro kamiony přímo uvnitř areálu, vybudovat chodník podél průmyslové zóny a přijmout také protihluková opatření.
„Nám se v té plánovací smlouvě podařilo vyjednat 15 odstavných míst v tom areálu, kde řidiči můžou trávit svou povinnou přestávku, ale to je prostě málo,“ sdělila zastupitelka Jana Zassiedko (Boršováci), která hlasovala proti podepsání smlouvy s investorem. Konečné skóre tak při hlasování zastupitelstva bylo 5 pro podepsání, 3 proti a jeden se zdržel.
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Obec přitom upozorňuje, že dopravní problémy spojené s průmyslovou zónou se mohou projevit nejen samotnými průjezdy kamionů, ale také parkováním a pohybem zaměstnanců. Zkušenost z již existující průmyslové zóny podle vedení obce ukazuje, že pokud se dopravní infrastruktura nevyřeší včas, mohou později vznikat problémy.
Právě dopravní napojení nového areálu ale podle Jany Zassiedko zůstává jedním z problematických míst.
„Vidíme problém v těch třech kruháčích na jižní tangentě. Neexistuje tu žádná kumulativní dopravní studie. V okamžiku, kdy začne Amazon fungovat, tak už nikdy nedojde k rozšíření kruháče na E55. Třešničkou na dortu je vnitřní dopravní řešení, které říká, že ten vnitřní areálový kruháč může ucpávat dopravu na E55,“ popsala zastupitelka obce s tím, že by byla raději, kdyby nejprve obec měla vyjádření odborníků a úřadů, a až následně hlasovala.
Dopravním napojením areálu se má nyní podle obce zabývat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To bude posuzovat napojení a dopady provozu na silnici I/3. „Do procesu vstupují další účastníci a dotčené orgány. Tyto instituce nejsou podřízené obci a jejich odbornost, stanoviska a rozhodnutí obec nemůže nahradit,“ doplnila obec a uvedla, že v hlasování nešlo o jednoduchý hlas „Pro Amazon“.
Podle ŘSD bude nyní muset investor doložit mikrosimulaci, která ukáže, jak bude doprava po spuštění areálu fungovat. ŘSD chce mít jistotu, že se v místě nebudou tvořit kolony.
„Jako správce komunikace se musíme samozřejmě postarat o to, aby byla průjezdná, a to bez nějakých komplikací a závad,“ popsal redakci mluvčí ŘSD Adam Koloušek. Teprve na základě dodatečné dokumentace a těchto podkladů může ŘSD vydat k dopravnímu řešení kladné stanovisko.
ŘSD zároveň počítá s tím, že případné problémy bude možné sledovat i po zahájení provozu. „Pokud se projekt schválí a postaví, jednou z podmínek bude také roční monitoring dopravní situace na kruhovém objezdu a v jeho okolí,“ dodal mluvčí. Jeho vyhodnocení by následně mohlo vést k dalším opatřením a případné úpravy by měly být na náklady investora.
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Méně hal, stejné obavy?
Dopravní zatížení se má oproti původnímu záměru snížit. Původní projekt průmyslového parku počítal se čtyřmi halami o celkové ploše přibližně 148 tisíc metrů čtverečních. Část tohoto záměru byla schválena už v roce 2020 a dvě haly mají dokonce stavební povolení.
Aktuální varianta počítá s jednou distribuční budovou, která má mít přibližně poloviční zastavěnou plochu oproti původnímu projektu. V areálu by mohlo pracovat až kolem 2500 lidí, při běžném provozu maximálně 1680 zaměstnanců.
S menším projektem se má snížit také počet vozidel. Z původně odhadovaných zhruba 1100 vozidel denně to bude přibližně 760.
Odpůrci projektu upozorňují, že změna počtu hal jejich obavy neřeší. Vedle dopravy se mluví také o možném nárůstu kriminality nebo o zaměstnávání agenturních pracovníků.
„Přirovnal bych to k letišti. Ti, co ho chtěli argumentovali, že bude dovolená snazší, a teď čekají po odbavení i 4-5 hodin na letadlo... Možná teď budou všechny dárky světa, zboží Amazonu, do druhého dne v celých jižních Čechách. Ale potřebujeme to?,“ ptá se pod příspěvkem Boršováků Radek Beri. Část místních navíc považuje plánovací smlouvu za pro obec nevýhodnou.
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