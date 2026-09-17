U Budějovic vyroste hala pro Amazon. Boršov schválil smlouvu s investorem

Původní záměr počítal s výstavbou čtyř průmyslových hal, nakonec vznikne jedna distribuční budova. Projekt i přes dnešní schválení v obci dál vyvolává emoce. Část místních se obává především toho, co udělá nový provoz s dopravou a každodenním životem v Boršově.
„Jestli se tady postaví, co se tu má postavit, ovlivní to kvalitu života lidí v Boršově na dlouhá desetiletí dopředu,“ uvedl obyvatel Boršova Jan Malát.
Nový plán počítá s jedním distribučním centrem místo původně schválených čtyř hal. Celkem by v něm mohlo pracovat téměř 2500 lidí, během běžného provozu maximálně 1680 zaměstnanců. Podle údajů investora by měl počet vozidel spojených s provozem klesnout z původně odhadovaných 1100 na zhruba 760 denně.
Změna se týká části průmyslového parku, jehož podoba byla schválena už v roce 2020. Původní projekt počítal se čtyřmi halami o celkové ploše 148 tisíc metrů čtverečních. Dvě z nich už mají dokonce stavební povolení.
Investor místo nich navrhl jedno distribuční centrum s téměř poloviční zastavěnou plochou. Součástí návrhu je také větší podíl zeleně a opatření, která mají zmírnit dopady provozu na okolí.
Obec získá protihluková opatření i 20 milionů
Za dohodu obec dostane od investora 20 milionů korun. Součástí plánovací smlouvy jsou také protihluková opatření, parkovací místa uvnitř areálu nebo chodník podél průmyslové zóny. Investor se do budoucna zavázal poskytnout také pozemky pro případné rozšíření kruhového objezdu.
Pro obec je důležitá i pojistka v podobě lhůty. Pokud investor do jednoho roku nezíská všechny potřebné podklady, může Boršov od smlouvy odstoupit.
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Skupina Accolade a developer Garbe dnešní rozhodnutí přivítali. Podle investora se varianta jediné haly objevila v souvislosti s jednáním s potenciálním nájemcem.
„Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, kdy se objevila příležitost záměr upravit, jsme preferovali variantu jednoho distribučního centra, která má oproti původnímu projektu přibližně poloviční zastavěnou plochu, více zeleně a nižší dopravní zatížení. Plánovací smlouva navíc jasně stanovuje naše závazky vůči obci nad rámec běžných zákonných povinností,“ sdělil projektový manažer Accolade Tomáš Mile.
Podle něj změna projektu neměla sloužit jako prostředek nátlaku na obec. Investor zároveň odmítá, že by kolem záměru nebyl dostatek informací. „Záměr s obcí řešíme dlouhodobě a snažili jsme se o něm komunikovat co nejotevřeněji,“ uvedl Mile.
Odpůrci projektu ale upozorňují, že změna počtu hal jejich obavy úplně neřeší. Vedle dopravy se v minulosti mluvilo také o možném nárůstu kriminality nebo o zaměstnávání agenturních pracovníků. Část místních navíc považuje plánovací smlouvu za pro obec nevýhodnou.
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