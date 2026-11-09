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Dramatická nehoda u Ševětína. Havarovaná auta zachvátil požár

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Dennívýzva
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U Ševětína se střetla dvě osobní auta, která po nárazu začala hořet. Obě vozidla požár zcela zachvátil, hasiči museli použít pěnu i naviják, kterým od sebe auta odtrhli.
Dramatická nehoda u Ševětína. Havarovaná auta zachvátil požár

Dramatická nehoda u Ševětína. Havarovaná auta zachvátil požár

Zdroj: HZS JčK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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