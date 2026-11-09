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Auto srazilo cyklistu na tahu z Budějovic do Písku. Na místě zemřel

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Dennívýzva
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Vážná dopravní nehoda komplikovala provoz na silnici I/20 ve směru z Českých Budějovic na Písek. V Újezdu v ranních hodinách srazilo auto cyklistu, který na místě svým zraněním podlehl.
Auto srazilo cyklistu na tahu z Budějovic do Písku. Na místě zemřel

Auto srazilo cyklistu na tahu z Budějovic do Písku. Na místě zemřel

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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