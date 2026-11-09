Auto srazilo cyklistu na tahu z Budějovic do Písku. Na místě zemřel

Auto srazilo cyklistu na tahu z Budějovic do Písku. Na místě zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Auto srazilo cyklistu na tahu z Budějovic do Písku. Na místě zemřelZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 09.11.2026 08:26
U dopravní nehody autobusu a osobního automobilu zasahovali záchranáři na silnici I/19 u obce Opařany. Na...
Nízká hladina Lipenské přehrady nechala na odhalených březích uvězněné vzácné mlže. Dobrovolníci a ochránci...
Se smutnou zprávou včera přišel klub Banes Motor České Budějovice na svém facebooku. V téměř sto letech...
V římskokatolickém kostele svatého Vavřince v Klení u Benešova nad Černou na Českokrumlovsku po několika...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →