Srážka autobusu s autem na Táborsku. Záchranáři ošetřili dva dospělé a dítě

Srážka autobusu s autem na Táborsku. Záchranáři ošetřili dva dospělé a dítěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Srážka autobusu s autem na Táborsku. Záchranáři ošetřili dva dospělé a dítěZdroj: HZS JčK
Článek byl publikován 09.11.2026 07:16
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →