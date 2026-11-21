Pár dní před Štědrým dnem stojíte u Z-BOXu s krabičkou pro babičku a v duchu počítáte, kolik rozvozů ještě zbývá. Dorazí dárek včas, nebo zůstane o svátcích ve skladu? Podobnou nejistotu letos zažijí mnozí, kdo posílají dárky přes půl republiky nebo nakupují na internetu na poslední chvíli. Rozhodnout přitom může jediný den v kalendáři.
Poslední doporučený den je pondělí
Zásilkovna v listopadu 2026 oznámila letošní poslední termín pro vánoční balíky a upozornila, že pozdější zásilky už včas dorazit nemusí. Poslední den, kdy jí balík předáte s nadějí na doručení před svátky, je letos pondělí 21. prosince. Platí to pro podací místa, depa, Z-BOXy i pro zboží, které si sváží přímo od e-shopů.
Štědrý den letos připadá na čtvrtek. Po pondělním termínu tak zbývá už jen úterý a ve středu 23. prosince proběhne poslední předvánoční rozvoz. Kurýři ten den rozvážejí zásilky na adresy, výdejní místa i do boxů. Doručení do Štědrého dne ovšem Zásilkovna výslovně negarantuje, takže i pondělní podání je doporučení bez záruky.
Přečtěte si také: Den důchodu zjistíte za pár kliknutí (2026): Aplikace IDA na ePortálu ČSSZ je zdarma, spousta Čechů o ní neví Poslední předvánoční rozvoz Zásilkovny proběhne ve středu 23. prosince a doručení do Štědrého dne firma negarantuje. Ilustrační foto. Zdroj: Pavel Danilyuk / Pexels. Když balík nabere den zpoždění
Podle odhadu Zásilkovny z listopadu 2026 mají balíky, které na depo dorazí až v úterý 22. prosince, šanci kolem 95 %, že je kurýr doručí hned další den. Číslo vypadá příznivě, jistotu ale nedává a zbylé zásilky mohou přijít až po svátcích.
Nápor vrcholí v polovině prosince. Skupina Packeta, kam Zásilkovna patří, uvedla pro ČTK, že 15. prosince 2025 přepravila za jediný den 1,3 milionu zásilek. Byl to rekord celé loňské sezony.
PPL přijímá balíky o den déle
Pro orientaci se hodí srovnání s PPL, které má letošní vánoční termíny nastavené trochu jinak a v sezoně účtuje obchodům příplatek.
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Zásilkovna PPL Poslední den předání pondělí 21. prosince úterý 22. prosince Rozvoz před Vánoci poslední ve středu 23. prosince plánovaný ve středu 23. prosince Sezonní příplatek letos ne ano, platí ho e-shopy; jestli se objeví v ceně dopravy, záleží na obchodu
Jestli za dopravu přes PPL zaplatíte víc, poznáte až v košíku konkrétního obchodu.
U e-shopu rozhoduje den odeslání
Kdo nakupuje online, musí počítat s tím, že termín dopravce se týká chvíle, kdy balík převezme do přepravy. Objednávka odeslaná v pátek tak sama nic nezaručí, pokud ji sklad zabalí a kurýrovi předá až v úterý. Než objednávku potvrdíte, podívejte se, za jak dlouho obchod zboží expeduje, a nechte si rezervu.
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Vlastní dárek vložíte do Z-BOXu kdykoli ve dne i v noci. Vše vyřídíte v aplikaci Zásilkovny bez tisku štítku a termín 21. prosince platí i pro boxy. Adresu nemusíte opisovat ze zprávy: stačí, když vám obdarovaný pošle svůj QR kód ze Zásilkovna ID, a aplikace z něj při odesílání sama doplní jeho údaje.
Dárek vložený do Z-BOXu odešlete přes aplikaci bez tisku štítku a termín 21. prosince platí i pro boxy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Ať dárek v boxu nepropadne
Před letošními Vánoci se vyplatí znát tato pravidla:
V preferencích doručení si předem zvolíte náhradní box nebo pobočku pro případ, že by vybraný Z-BOX byl plný. Balík na cestě můžete v aplikaci přesměrovat do jiného Z-BOXu nebo na jiné výdejní místo. Výdejní místa v obchodech mají od 9. listopadu 2026 lhůtu zkrácenou na 4 dny. Prodloužit ji lze o 2 dny. Úložní doba v Z-BOXu se podle informací Zásilkovny z listopadu 2026 letos poprvé nezkracuje. Základ jsou 3 dny a čtvrtý si v aplikaci zapnete zdarma.
Jde o sezónní nastavení, takže lhůtu u konkrétního balíku si vždy ověřte v notifikaci nebo v aplikaci. Kdo odjíždí na svátky z domova, ať si balík raději pošle tam, kde ho opravdu vyzvedne.
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V předvánoční špičce plánuje Zásilkovna sobotní rozvoz i mimo Prahu, Brno a Ostravu, kde v sobotu doručuje natrvalo. Nejméně starostí ale budete mít s dárky odeslanými s rezervou, ještě než nápor v polovině prosince vyvrcholí. Pondělí 21. prosince berte jako krajní mez.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/vanocni-nakupy-dopravci-terminy-doruceni, https://www.newstream.cz/zpravy-z-firem/boj-o-vanocni-baliky-zacal-kuryri-pridavaji-soboty-kdy-jeste-stihnete-objednat, https://energozrouti.cz/clanek/zasilkovna-pred-vanoci-meni-system-vyzvedavani-baliku, https://www.zasilkovna.cz/en/zbox, https://www.amsp.cz/media/amsp/16553/tz-20260625-zasilkovna-podani-pres-boxy-a-sobota.docx, https://www.blesk.cz/clanek/852755, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2762422, https://www.e15.cz/finexpert/servis/zmena-pred-nakupni-spickou-zasilkovna-chysta-pro-z-boxy-jiny-rezim-1437421