Kometa nastoupila do duelu dvou tradičních rivalů i s obráncem Michalem Gulašim, který odehrál 1000. zápas v základní části extraligy, do sestavy Sparty se po třech týdnech vrátil kapitán Filip Chlapík.
Aktivněji začali domácí, ve 4. minutě se po střele Tomáše Zohorny dostali Vondráček s Kuskem k dorážkám, ale Kořenáře nepřekonali. V 9. minutě chyběly centimetry Ilomäkimu, aby otevřel skóre.
Kometa byla v první třetině výrazně lepší, dobře bruslila i kombinovala, naproti tomu se Sparta nemohla dostat do tempa. Jejich jediná šance přišla v oslabení po chybě Zábranského, jenže Stezka Shora vychytal. Brňané přetavili svoji výraznou převahu ve spršku 18 střel, z nichž ale žádná neskončila v síti.
Po přestávce se obraz hry změnil jen v tom, že tlak Komety ještě zesílil. Hrálo se v drtivé většině v obranném pásmu Sparty, Kořenář byl v jednom ohni, ale všechny brněnské pokusy o otevření skóre ustál.
Pražská tvrz padla až ve 29. minutě při přesilové hře. Po přihrávce Pospíšila pálil od modré Král a jeho střelu protečoval do sítě Hynek Zohorna.
Spartu vrátila do hry přesilová hra, při níž jednou zvonila tyčka Stezkovy branky po Špačkově střele, ale její útočný elán brzy otupila opětovná aktivita Brňanů, druhý gól z ní ovšem nevzešel.
Role týmů se otočily ve třetí třetině, iniciativu převzala Sparta, která zlepšila pohyb i tlak směrem ke Stezkově brance. Brněnský gólman podržel svůj tým při Špačkově pokusu, Chlapík v 51. minutě netrefil ve vyložené pozici odkrytou branku. Kometa dobře bránila a vyrážela do brejků, Ilomäki byl blízko druhému gólu.
Ten nakonec Kometa přidala pět minut před koncem. Přesnou přihrávku do mezikruží dostal od Kuska Tomáš Zohorna a přesnou střelou přes změť těl nedal Kořenářovi šanci zareagovat.
Sparta téměř čtyři minuty před koncem odvolala brankáře, ale do tlaku se nedostala, naopak výhru Komety jistil její kapitán Flek trefou do prázdné branky. Sparta prohrála třetí ze čtyř posledních utkání.
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 29. H. Zohorna (F. Král, K. Pospíšil), 55. T. Zohorna (Kusko), 60. Flek (Ilomäki). Rozhodčí: Kika, Šír - Axman, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, Nedomlel, Gulaši, F. Král, J. Zdráhal - Flek, Kollár, K. Pospíšil - A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna - Kunc, Jakub Brabenec, Cingel - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Chludil. Trenér: Zábranský st.
Sparta: Kořenář - Rutta, M. Michálek, Sirota, Pysyk, N. Seppälä, Krejčík, Tomov - Dzierkals, Shore, Řepík - Sekáč, M. Špaček, Chlapík - P. Kousal, Hradec, Blümel - J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka - Daníček. Trenér: P. Augusta.