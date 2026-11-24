Hodiny v kleci v Dauhá ukazovaly 4:58 druhého kola, když pravá ruka Navaja Stirlinga poslala Jiřího Procházku, 34letého českého bojovníka v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-7-1, k zemi. Do konce kola zbývaly dvě sekundy. Bývalý šampion UFC tak má za rok 2026 druhou prohru knockoutem a podle serveru Expres.cz se na sociálních sítích hned rozjely posměšné komentáře. Mezi ně a Procházku se postavil Karlos Vémola. Redakce MMAmag k jeho větě dohledala oficiální zápisy obou porážek z roku 2026 a vyšel z nich detail, který Vémola nezmínil.
Vémola si vzal slovo za Procházku a kritikům naložil jednou větou
Karlos Vémola, 41letý český bojovník s bilancí 39-9-0, reagoval pro Expres.cz. Text vyšel 23. listopadu 2026, dva dny po turnaji. Terčem jeho slov byli lidé, kteří si z Procházky po porážce utahovali.
„Občas zaregistruju, že na sockách někdo píše, že Jirka má skleněnou bradu nebo že tam vidím nějaké hejty. Vůbec nechápu, jak si to někdo může dovolit, když ten frajer nás reprezentuje ve světě a zápasí s nejlepšími na světě,“ řekl Vémola podle Expres.cz. Z toho plyne jediné: Vémola nerozporuje výsledek, rozporuje způsob, jakým se o něm doma mluví.
Procházka přitom v červnu 2022 získal v UFC, největší organizaci smíšených bojových umění na světě, titul po submisi Glovera Teixeiry na UFC 275. Vémola podle Expres.cz dodal, že Procházka měl zápas v Dauhá dobře rozehraný a první dvě kola byl lepší. To je jeho hodnocení, oficiální zápis zní jinak: knockout pro Stirlinga.
Vémola mluví o smůle jednoho večera, jenže obě porážky českého bojovníka v roce 2026 spojuje jedno jméno gymu z Nového Zélandu.
Dvě porážky v roce 2026, jedna adresa
První přišla 11. dubna 2026 na UFC 327 v Miami, v zápase o uvolněný titul polotěžké váhy. Z výsledkové listiny floridské atletické komise, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Carlos Ulberg vyhrál knockoutem v čase 3:45 prvního kola, zápas řídil rozhodčí Marc Goddard a bojovníci vážili 92,5 a 92,1 kg. Výhrou získal Ulberg titul.
Druhá porážka přišla 21. listopadu 2026 v Dauhá. UFC uvádí knockout pravou rukou v čase 4:58 druhého kola. Kolo trvá pět minut, tedy 300 sekund, a z oficiálního času ukončení redakce MMAmag spočítala, že Procházkovi do gongu chyběly dvě sekundy.
Společný jmenovatel je týmový. UFC v profilu Navaja Stirlinga z 17. listopadu 2026 uvádí jako jeho domácí gym City Kickboxing a Carlose Ulberga označuje za jeho týmového kolegu. Doložená je týmová vazba, nic víc: o společně připraveném plánu na Procházku žádný oficiální materiál nemluví.
|Datum a turnaj
|Soupeř
|Ukončení
|29. června 2024, UFC 303
|Alex Pereira
|KO, 2. kolo, 0:13
|11. dubna 2026, UFC 327
|Carlos Ulberg
|KO, 1. kolo, 3:45
|21. listopadu 2026, UFC v Dauhá
|Navajo Stirling
|KO, 2. kolo, 4:58
Vémola přitom Procházku brání stejným postojem jako po prohře s Alexem Pereirou v roce 2023.
Stejný postoj v roce 2023 i 2026
V rozhovoru pro CNN Prima NEWS z 14. listopadu 2023, kterým redakce MMAmag prošla, Vémola po Procházkově porážce s Pereirou na UFC 295 řekl: „Já si ani nemyslím, že nějak chyboval.“ A dodal: „Za mě Jirka může nastoupit proti komukoliv z té divize a kdekoliv, ostudu nikdy neudělá a bude připravený.“
Tři roky, tři různí soupeři, jedna linka. Vémolova obhajoba tedy není emoce z jednoho víkendu, ale stálá pozice jedné z největších figur domácí scény. Čím se ale od roku 2023 liší, je účet za poslední měsíce.
Posměch na sítích nestojí nic, dvě minuty v kleci ano
GLOSA Nejjednodušší disciplína bojových sportů se jmenuje komentář pod příspěvkem. Nevyžaduje vážení, nepotřebuje rohovníka a nikdy nekončí ve 4:58.
Vémola má pravdu v tom, že posměch po knockoutu je levný. Zároveň platí, že obhajoba kamaráda nic nemění na zápisu, který vede floridská komise a UFC. Obojí může být pravda najednou a právě v tom je paradox roku 2026: scéna se hádá o tón, soupeři mezitím řeší techniku.
A pokud má mít debata smysl, pak ne u otázky, kdo si co smí dovolit napsat, ale u otázky, co s tím opakujícím se vzorcem udělá Procházkův tým.
Co z Vémolových slov platí a co je zatím jen přání
Jsou tu tři patra. Že Procházka reprezentuje Česko proti světové špičce a byl šampionem UFC, je fakt. Že si zaslouží podporu, je Vémolův názor. A že se vrátí na cestu za titulem, je jeho přání.
Ke krokům po Dauhá je oficiálně k dispozici zatím jen výsledek zápasu. Žádný další zápas Jiřího Procházky UFC neohlásila. Posměch i obhajoba se odehrávají doma, rozhodnutí padne jinde.
Dva knockouty, jedna adresa. Než se Procházka vrátí, bude muset najít odpověď hlavně na ni.
Metodika
Redakce MMAmag na turnaj v Dauhá nejela a pracovala se zveřejněnými materiály: textem Expres.cz, oficiálními výsledky a profily UFC, výsledkovou listinou floridské atletické komise z 11. dubna 2026 a rozhovorem CNN Prima NEWS z 14. listopadu 2023. Údaj o dvou sekundách vznikl ze dvou hodnot: délky kola 300 sekund a oficiálního času ukončení 4:58, tedy 298 sekund. Hmotnosti z listiny komise byly přepočteny z liber koeficientem 1 lb = 0,45359237 kg (204,0 lb = 92,5 kg; 203,0 lb = 92,1 kg); věk a bilance bojovníků jsou ze Sherdogu a UFC ke stavu k 24. listopadu 2026. Původní audio ani video aktuálního Vémolova výroku se mimo Expres.cz dohledat nepodařilo, stejně jako primární reakci Jiřího Procházky na Vémolova slova na jeho oficiálních účtech. Článek nezahrnuje pozici Procházky v oficiálním rankingu UFC, protože dohledané verze se k 24. listopadu 2026 rozcházejí, a nepracuje s žádnou lékařskou suspendací po turnaji v Dauhá; otevřenou otázkou zůstává, kdy a s kým Procházka nastoupí znovu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka