Když Jindřich Trpišovský 8. listopadu po výhře 4:1 nad Artisem Brno odpovídal novinářům, nemluvil jen o čtyřech gólech. Řekl i větu, která v kabinách ostatních ligových klubů musela zaznít jako varování: Slavia „potřebuje vyřešit pravou stranu“. O dva týdny později přišel inFotbal.cz se jménem: Martin Cedidla, obránce Jablonce, který v neděli oslavil pětadvacáté narozeniny a v lize má za sebou přes dvě stovky zápasů. Podle serveru Slavia s Jabloncem navázala kontakt. Kluby to zatím nepotvrdily. Redakce SportyŽivě.cz oslovila jablonecké tiskové oddělení, zda má na stole nějakou nabídku, ale odpověď do vydání článku nepřišla. Do slávistického vzorce ale Cedidla zapadá až nápadně přesně.
Tabulka bez porážky, obrana s osmi góly
Čísla Slavie po podzimu nenechávají moc prostoru pro pochybnosti. Patnáct kol, jedenáct výher, čtyři remízy, žádná porážka. Skóre 38:8, tedy v průměru jeden inkasovaný gól zhruba na dvě utkání. S 37 body vede tabulku, druhý Liberec má podle klubové tabulky Slavie 29 bodů a jeden zápas k dobru, třetí Mladá Boleslav 28.
O titulu matematicky rozhodnuto není. Jaro je dlouhé a osm bodů se dá stáhnout. Jenže tým, který za čtyři měsíce neprohrál a dostal nejméně gólů v soutěži, se obvykle nepropadá sám od sebe.
Právě proto stojí za pozornost, co Slavia v zimě řeší. Neopravuje rozbitou obranu, s osmi inkasovanými brankami by to ani nedávalo smysl. Ladí konkrétní profil pro svůj systém. Takový luxus si v lize může dovolit jen málokdo.
Pravá strana jako zimní úkol
Trpišovský se k tématu vyjádřil otevřeně v ohlasech na
oficiálním webu Slavie. Pravou stranu chce vyřešit v zimním okně a jako první možnost zmínil návrat Neila Glossoy z hostování v Brně. Ten se podle trenéra „nabízí“. Ze tří slávistů, kteří v Artisu sbírají minuty, má Trpišovský pro zimní návrat na mysli hlavně jeho, zbytek se má řešit až v létě.
Hned v další větě ale trenér přidal výhrady. U Glossoy oceňuje potenciál, fyzické dispozice a zakládání hry. Zároveň mluvil o jazyku, adaptaci a o tom, že v Brně hraje pravého beka ve čtyřčlenné obraně, kdežto ve Slavii by ho čekala role krajního záložníka v trojce stoperů. Jiná práce, jiné nároky na výšku postavení, na doplňování vápna i na běh.
Ze stejného rozhovoru pochází i věta, která vysvětluje celou slávistickou přestupovou politiku. Slavia chce mít české jádro a „získávat nejlepší české hráče“. Nejde o nahodilé nákupy. Je to přiznaná strategie.
Cedidla: hotový obránce z Jablonce
Cedidla se narodil 22. listopadu 2001 a v lize podle databanky iDNES odehrál 214 zápasů s dvanácti góly. Většinu kariéry strávil ve Zlíně, do Jablonce přestoupil v létě 2024 a hned se usadil v základní sestavě. V aktuální sezoně má podle statistík Chance Ligy na kontě 14 zápasů, 1 154 minut a tři góly. Na obránce je to nadprůměrná produktivita, kterou Jablonec vydatně využívá hlavně ve standardních situacích. K tomu podle databáze Soccerway přidal v Konferenční lize šest startů, gól a asistenci.
Klíčová je univerzálnost. Ligové databáze ho nevedou úzce jako pravého beka, ale obecně jako obránce. V zápasech nastupuje vpravo i ve středu obrany. Pro Slavii, která často střídá trojici a čtveřici vzadu, by to znamenalo hráče na post pravého stopera v trojce, pravého beka ve čtyřce i pro defenzivnější nastavení, když je třeba zápas uhlídat.
Do kariérního obrázku patří i reprezentace. Poprvé ho národní tým povolal v roce 2025. Trpišovský přitom opakovaně zdůrazňuje, že slávisté se do reprezentace nabízejí i díky evropským zápasům a vyšší viditelnosti. Přestup do Edenu by jeho viditelnost ještě zvýšil. Jen by si o minuty musel říct v ostřejší konkurenci.
Jablonec ale nemá důvod se ho zbavovat levně. V roce 2025 s ním FK Jablonec
prodloužil víceletou smlouvu a označil ho za stabilního člena základní sestavy. Částka, o které by se mohlo jednat, zatím veřejně známá není. Dá se ale čekat, že pokud Slavia opravdu jedná, půjde hlavně o cenu a o to, čím Jablonec díru zalepí. Na pravé straně se v jeho sestavách objevuje Vachtang Čanturišvili, ten ale působí spíš jako krajní záložník než jako přímá náhrada. Jablonec je osmý s 21 body a ztráta jedné z nejvytíženějších opor by ho v boji o horní polovinu tabulky citelně zasáhla. Glossoa, nebo jistota?
Srovnání obou kandidátů na pravou stranu ukazuje, že Slavia nevybírá mezi lepším a horším hráčem. Vybírá mezi dvěma typy řešení.
Martin Cedidla Neil Glossoa Klub FK Jablonec Artis Brno (hostování ze Slavie) Sezona 2026/27 v lize 14 zápasů, 1 154 minut, 3 góly 13 zápasů, 1 031 minut, 1 gól Karty bez údaje 5 žlutých, 1 červená Zkušenost 214 ligových zápasů rozvíjející se hráč Smlouva víceletá v Jablonci se Slavií do roku 2031
Glossoa je slávistický hráč, za kterého by klub nic neplatil, a má vyšší rozvojový strop. Na
oficiálním profilu Artisu ale vedle slušného vytížení svítí i pět žlutých a jedna červená karta. A Trpišovský sám přiznal, že by ho čekala jiná role, než jakou hraje v Brně.
Cedidla je opačný případ. Strop asi nemá vyšší, ale ví se o něm prakticky všechno. Zná ligu, česká kabina pro něj není adaptační výzva a jeho výkony se dají předvídat. Podle nás by nešlo o nákup do šířky kádru, ale o pojistku na pozici, kde má Slavia talentovanou, zatím však rozpracovanou alternativu. Pro tým, který v lize vede a na jaře chce titul dotáhnout bez zaváhání, může mít okamžitá spolehlivost větší cenu než příslib.
Obě varianty se přitom nevylučují. V tomto scénáři by se Glossoa mohl vrátit a dál růst a Cedidla by mezitím držel výkon od prvního kola jara. Pokud by přestup prošel v zimním okně a hráč byl včas registrován, mohl by za Slavii nastoupit hned po přestávce.
Eden jako cíl ligových opor
Cedidla by nebyl první, koho Slavia z domácí konkurence vytáhla. Za posledních pár let vznikl celý seznam:
David Douděra přišel v květnu 2022 z Mladé Boleslavi jako univerzál na kraj hřiště, později odešel do zámořské MLS. Mojmír Chytil dorazil v květnu 2023 z Olomouce jako produktivní útočník a zabydlel se v rotaci i v reprezentačním okruhu. Štěpán Chaloupek přestoupil v lednu 2024 z Teplic jako mladý stoper s potenciálem a propracoval se do širšího reprezentačního výběru. Tomáš Chorý přišel v červenci 2024 z Plzně jako hotový reprezentant, jeho postavení ale komplikovaly disciplinární a kádrové okolnosti. Vasil Kušej přišel v lednu 2025 z Mladé Boleslavi, v létě 2026 ale zamířil do Liberce.
Seznam ukazuje dvě věci. Slavia umí z ligy vybrat jak hotové hráče, tak talenty, které teprve dozrají. A ne každý domácí nákup se v Edenu usadí natrvalo. Douděra je ze všech jmen Cedidlovi nejblíž: ligový univerzál pro kraj hřiště, který měl dát kádru okamžitou jistotu.
Rivalové na to mohou nahlížet jako na systematické oslabování konkurence. Pravidla tím ale Slavia neporušuje. Využívá peníze, Evropu a vyhlídku na reprezentaci, tedy argumenty, se kterými ostatní kluby těžko soupeří.
Jablonec teď drží v ruce smlouvu, Slavia pozici, kterou chce zaplnit, a Cedidla podzim, který ho do hledáčku dostal. Pokud se informace inFotbal.cz potvrdí, nebude to přestup z nouze. Bude to tah klubu, který vede ligu o osm bodů a na jaře nechce nic nechat náhodě.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl