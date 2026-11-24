Jana Mračková Vildumetzová se rozhodla prověřit další hrozbu pro českou politiku. Opoziční strany uvažují o užší spolupráci a senátorka ANO začala mít starost o počet jejich poslaneckých klubů, předsednických funkcí, asistentů a služebních aut. Zvláštní pozornost věnovala možnosti, že by se opozice spojila proti Andreji Babišovi. Své pochybnosti zakončila dotazem pro kamaráda, jehož totožnost neprozradila. Namísto diskuse o výhodách parlamentních funkcí dostala nevyžádanou lekci z koaliční matematiky.
Lidé Vildumetzové připomněli SPD, Svobodné, Trikoloru i PRO, tedy politické spojence, s jejichž podporou Babišova vláda funguje. Zajímali i o to, proč senátorku tolik zaměstnávají poměry v opozici, když má přímo ve vládním táboře ukázkový materiál k podobným úvahám. Největší zájem nakonec vzbudil tajemný kamarád. Někteří diskutující usoudili, že by jím mohl být samotný Andrej Babiš. Ten má ostatně s čerpáním nejrůznějších prostředků zkušeností víc než dost.
Jana Mračková Vildumetzová si opět našla politické téma, které si žádá okamžitou pozornost. V opozici se diskutuje o možném spojování stran a senátorka hnutí ANO se rozhodla zjistit, co by podobný podnik znamenal pro provoz Poslanecké sněmovny. Zpráva o úvahách ODS nad možným sloučením s TOP 09 a širší debata o spolupráci opozičních stran jí poskytly materiál k dalšímu veřejnému vystoupení. O programové shodě, budoucnosti pravice nebo schopnosti opozice nabídnout alternativu k Babišově vládě však příliš neuvažovala. Zaujaly ji především poslanecké kluby a výhody, které by jejich představitelé mohli získat. Senátorka se vžila do role parlamentní účetní, otevřela pomyslnou knihu benefitů a začala pátrat, kolik předsedů, asistentů a automobilů by případné opoziční spojení mohlo vyprodukovat. Představa společného postupu proti ANO se rázem proměnila v podezřelou operaci s kancelářským vybavením.
„Tak se prý mluví o tom, že by se všechny opoziční strany měly spojit, aby porazily Babiše. Poradil jim to Mikoláš Minář z Milionu chvilek. A novináři, kteří straní opozici, už o tom píšou a snaží se své favority nahlodat. OK. Fajn. A jak by to následně vypadalo ve Sněmovně? Měly by dohromady jeden poslanecký klub, jednoho předsedu, jak se sluší a patří? Nebo by si každá strana zřídila svůj klub, aby mohla čerpat výhodné benefity pro své předsedy, asistenty, auta atd.?! Ptám se pro kamaráda, který si nemohl nevšimnout, jak to po volbách sfouklo SPOLU, které se tváří, že žádná koalice nebyla,“ prohlásila Vildumetzová.
Senátorka dokázala spojit několik různých politických úvah v jeden balíček, přidat podezření na novinářskou podporu opozice a celý problém zakončit otázkou, kdo by dostal služební automobil. Nejdříve všechny opoziční strany, potom Mikoláš Minář, následně SPOLU a nakonec parlamentní benefity. Z původní debaty o možném sloučení ODS s TOP 09 vznikla téměř detektivka o zmizelých poslaneckých klubech. Novináři v ní podle Vildumetzové straní opozici, její představitelé se zajímají o výhody a jedinou skutečně starostlivou postavou zůstává senátorka ANO. Ta bdí nad hospodárným využíváním parlamentních prostředků s nasazením, které by jí mohl závidět nejeden kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu.
Do příběhu navíc přibyl tajemný kamarád. Senátorka se za něj rozhodla položit otázky, které ji zjevně zaměstnávají natolik, že se s nimi musela podělit i s ostatními. Kamarád si všiml, že po volbách skončila společná sněmovní existence koalice SPOLU, a údajně jej zajímá, proč by jednotlivé opoziční strany měly mít vlastní poslanecké kluby. Vildumetzová mu patrně nestačila odpovědět při osobním setkání. Případně neměla po ruce jednací řád Sněmovny. V obou případech zvolila osvědčenou cestu. Pověřit vysvětlením sociální sítě. Jenže internetová konzultace se poněkud vymkla očekávanému scénáři.
Kamarád se ptal na benefity a lidé mu doporučili lepší účetní
Pod příspěvkem se rychle objevily odpovědi, které se senátorčině představě o opozičním rozhazování příliš nepodobaly. Místo seznamu předsednických aut a asistentů dostala první doporučení zaměřit pozornost na vlastní politickou práci. „Co dělat politiku pro lidi a nepomlouvat ostatní? Možná by to bohatě stačilo,“ reagovala jedna z komentujících. Stručná rada nevyžadovala studium jednacího řádu ani sestavování tabulky parlamentních náhrad. Vildumetzová však přišla s mnohem ambicióznějším zadáním. Potřebovala zjistit, zda opozice náhodou neplánuje spojit síly způsobem, který by její představitele připravil o možnost samostatně vystupovat za vlastní strany. Zcela revoluční myšlenka. Politická strana by měla vlastní poslance a chtěla by je také zastupovat.
Další komentující se již přímo přihlásili k myšlence opoziční spolupráce. „Ty máš teda starosti. Ale jinak je to dobrý nápad, aby vás už dostali od válu,“ vzkázal jeden z nich. Senátorka se snažila představit spojování opozice jako příležitost k získávání parlamentních výhod, její sledující si z celé úvahy vybrali úplně jiný motiv. Možnost politické změny. O služebních autech nepadlo ani slovo. Další odpověď byla podobně přímočará. „Ale přiznané koalice před volbami nejsou nic nelegálního ani špatného, nebo? Vás to jen děsí... Ať se klidně spojí, hlavně ať už jdete od válu vy,“ stálo v další reakci. Vildumetzové se podařilo otevřít diskusi, v níž její vlastní argumenty začaly sloužit hlavně jako příležitost k připomínání vládního spojenectví ANO.
Senátorka přitom nevystupovala proti samotné existenci více stran. Vadilo jí především možné uspořádání opozičních klubů. Jenže právě zde začali komentující objevovat zvláštní slabinu jejího rozhořčení. Proč senátorka kontroluje počet stran na opoziční straně Sněmovny, když se její vlastní vládní tábor opírá o politické uskupení, v němž se pod jednou značkou sešlo hned několik subjektů? Na tuto otázku by mohl odpovědět i její tajemný kamarád. Stačilo by mu otevřít výsledky posledních sněmovních voleb a podívat se na kandidátní listiny SPD. Kromě samotného Okamurova hnutí by na nich objevil také zástupce Svobodných, Trikolory a PRO.
„Jen tak mezi řečí. S kým jste v koalici? Není náhodou SPD seskupení čtyř stran v jedné nekoalici? Kdyby náhodou to nebylo o jednom členu za stranu, bylo by to úplně stejné, jak píšete o opozici. Váš spolustraník používá termín DVOJÍ METR. A koukám, že vy ho používáte velmi rádi. Nejen vy, ale celá vaše koalice,“ připomněl další diskutující. Vildumetzové se vrátil vlastní účetní přístup v poněkud upravené podobě. Chtěla počítat opoziční předsedy klubů, lidé začali počítat politické strany na kandidátce vládního partnera. Výsledek nevyžadoval kalkulačku. Čtyři politické subjekty, jedna volební značka a jedna společná parlamentní reprezentace. Pro senátorčinu zálibu v organizačním pořádku učebnicový příklad.
Jiný komentující otázku zjednodušil ještě více. „Tak SPD se museli spojit čtyři, aby se dostali,“ připomněl. Senátorka se přitom zabývala představou, že by se proti Babišovi spojily opoziční strany. Na vládní straně už podobné spojení existuje, jen v jiné volební podobě. Okamurovo hnutí si na kandidátky pozvalo politiky dalších stran a vytvořilo uskupení, jehož členové dnes spolurozhodují o podpoře vlády. Vildumetzová si z celé problematiky vybrala předsednické funkce možných opozičních klubů. Složitější stranická skladba vládního partnera její účetní pozornosti unikla.
Opoziční kluby pod lupou a SPD schovaná za závěsem
Sociální sítě nabídly Vildumetzové také zcela praktické vysvětlení, které by její záhadný kamarád mohl využít při samostudiu. „Tak to přece záleží na tom, jak půjdou do voleb. Jestli jako koalice (minulé SPOLU), nebo jako jedna strana (nyní SPD + 3 ocásky). Na tom přece není nic nečekaného a divného. A vy už jste v politice dost dlouho, měla byste tyhle základy znát a vysvětlit kamarádovi sama,“ napsal jeden z diskutujících. Senátorka dostala odpověď na otázku, kterou sama položila, a ještě doporučení, aby příště podobné záležitosti vyřizovala bez veřejného pátrání. Její kamarád by ocenil především poslední větu. Místo zdlouhavého čekání na sociální síti by se mohl obrátit přímo na političku, která má s fungováním parlamentu dlouholeté zkušenosti.
Zvláštní kapitolu představovaly reakce na samotnou formulaci „Ptám se pro kamaráda“. Vildumetzová zřejmě počítala s tradičním ironickým obratem, který jí umožní pronést vlastní výhrady s jistou dávkou předstíraného odstupu. Jenže diskutující jejího anonymního známého okamžitě začali hledat mezi představiteli ANO. „Ptáte se pro kamaráda Babiše? Ten ví nejlíp, jak čerpat. ANO, bude líp!“ zněla jedna z odpovědí. Tajemství se rázem dostalo do úplně jiné roviny. Senátorka chtěla zjišťovat, kdo bude čerpat parlamentní benefity, a komentující jí připomněl stranického předsedu, jehož jméno se s tématem dotací a čerpání veřejných prostředků objevuje v politických debatách pravidelně.
Babiš se do debaty dostal i bez osobní účasti. Stačilo, aby senátorka rozebrala výhody spojené s politickými funkcemi. Původní starost o možné opoziční asistenty a služební automobily se proměnila v připomínku podnikatelského zázemí předsedy ANO. Vildumetzová se přitom pokoušela naznačit, že opoziční politici mohou sledovat vlastní zájmy. Její sledující však nebyli ochotni přijmout představu, že podobné motivace lze hledat výhradně na jedné straně politického spektra. Připomněli jí, že na české politické scéně neexistuje zvláštní pravidlo, podle něhož se stranické zájmy objevují pouze v opozici a po vstupu do vlády automaticky mizí.
Někteří komentující už senátorce nepřáli ani zdvořilý úvod. „To je dobře, že se bojíš,“ stálo v jedné z krátkých reakcí. Další se pustili do mnohem ostřejších osobních výpadů, které s podobou parlamentních klubů neměly společného téměř nic. Vildumetzové se podařilo vyvolat přesně ten druh internetové diskuse, v němž se původní téma rychle ztratí mezi politickými účty z minulosti, osobními výčitkami a připomínkami stranických poměrů. Jen málokdo se přihlásil k jejímu pátrání po konkrétních výhodách opozičních funkcionářů. Zato se opakovaně vracela otázka, proč ji možné spojení protivníků zajímá více než skutečná struktura uskupení, s nímž její vlastní strana vládne.
Kamarád čeká na odpověď a senátorce se vracejí vlastní otázky
Další komentující už Vildumetzovou přímo konfrontovali s její politickou příslušností. „Nepřijde vám, paní senátorko, poněkud pokrytecké takto se vyjadřovat, když se vláda hnutí ANO opírá o nepřiznanou koalici, která se správně do Sněmovny neměla ani dostat? To je dle mého názoru podstatně větší problém,“ napsal jeden z nich. Výhrada vůči způsobu kandidatury SPD se zde proměnila v přímé obvinění z dvojího metru. Autor komentáře sice vyjádřil vlastní názor na přípustnost nepřiznaných koalic, právní otázku už ale před volbami posuzoval Ústavní soud. Jeho rozhodnutí kandidaturu podobných uskupení nezakázalo. Politický rozdíl mezi přiznanou koalicí a společnou kandidátkou více stran tím nezmizel.
Pro senátorčinu úvahu je podstatné především to, co ve svém příspěvku přehlédla. SPOLU se voleb účastnilo jako přiznaná koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Voliči znali její složení a uskupení muselo splnit vyšší volební hranici než samostatně kandidující strana. Po volbách mohly jednotlivé strany vytvořit vlastní poslanecké kluby. SPD zvolila odlišnou cestu. Pod její značkou kandidovali také politici Svobodných, Trikolory a PRO, aniž by vznikla formálně přiznaná čtyřkoalice s odpovídající vyšší volební hranicí. Její kandidátce postačovalo pět procent hlasů. Po volbách vznikl jeden poslanecký klub SPD, jehož část členů pochází z dalších politických stran.
Ústavní soud v září 2025 odmítl stížnost strany Volt Česko, která napadala nepřiznané koalice včetně SPD. Soudci vysvětlili, že právní úprava vymezuje volební koalici podle jejího formálního označení, nikoli podle stranické příslušnosti všech kandidátů. Rozdílné zacházení s přiznanými a nepřiznanými koalicemi podle Ústavního soudu není protiústavní. SPD tedy využila právně přípustnou možnost společné kandidatury. Stejně důležité je, že přiznaná koalice SPOLU postupovala podle pravidel, která s existencí samostatných poslaneckých klubů jednotlivých členských stran výslovně počítají.
Vildumetzové starost o údajně výhodné uspořádání opozičních klubů dostává v tomto srovnání poněkud komický rozměr. SPOLU muselo při kandidatuře překonat jedenáctiprocentní hranici a jeho členské strany získaly možnost vlastních poslaneckých klubů. SPD kandidovala pod jednou značkou, přivedla do Sněmovny politiky několika stran a vystačila si s pětiprocentní hranicí. Senátorka ANO přesto zaměřila pozornost právě na přiznanou koalici a její samostatné kluby. U vládního partnera podobně horlivou snaživost nepředvedla. Její otázka po předsedech, asistentech a autech by se dala položit totožně i na adresu vládních partnerů hnutí ANO.
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