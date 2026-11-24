Na plakátu turnaje Clash 17 vypadal duel Martina Fenina a Martina Kociána jako jednoduchá show: bývalý fotbalista proti bývalému členovi skupiny Lunetic. V Ústí nad Labem to 24. října 2026 skončilo ve druhém kole technickým knockoutem a zdálo se, že tím Feninova epizoda v kleci končí. Měsíc nato se mluví o jeho dalším startu. Potíž je, že oficiálně žádný takový zápas neexistuje. Redakce MMAmag proto sáhla po výsledkových zápisech z Ústí i po kartě dalšího turnaje.
Co prý promotéra na Feninovi dostalo
Podle citací šířených médii mluvil Tomáš Linh Le Sy, promotér a hlavní tvář české organizace Clash, která plní karty známými jmény mimo scénu, v listopadové epizodě pořadu BrichTalk o Feninově přístupu. Citace zní: „Maká, dál trénuje. Potěšil mě, že naskočil do sportu, že se na to po zápase nevykašlal“. A k pokračování: „Počítáme s ním. On také počítá se zápasem, takže budeme řešit soupeře“.
I kdyby citace seděla do písmene, pořád je to tvrzení promotéra, ne ohlášený zápas. Feninovi je 39 let, v Ústí nastoupil v kategorii do 84 kg a po turnaji ho veřejná databáze ClashRankings vede s bilancí 1-0-0.
Samotný zápas trval tak krátce, že se dva veřejné zápisy neshodnou ani na tom, kdy přesně skončil.
Výhra, u které se zápisy neshodnou
Z detailu turnaje na webu ClashRankings, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že hlavní zápas se konal v kategorii do 84 kg, vyhrál ho Fenin technickým knockoutem ve 2. kole a čas je uveden 0:24. Výsledkový report Top-Fight z 24. října 2026 uvádí u téhož duelu 0:23.
|Údaj
|Martin Fenin
|Martin Kocián
|Věk
|39 let
|49 let
|Výška
|184 cm
|171 cm
|Bilance po turnaji Clash 17
|1-0-0
|2-3-0
|Výsledek v Ústí
|výhra TKO, 2. kolo
|prohra TKO, 2. kolo
Mezi oběma muži bylo 10 let a 13 cm. Fenin šel do Ústí bez jediného zápasu, Kocián měl za sebou čtyři starty: z bilance 2-3-0 po turnaji a z jeho prohry v Ústí redakce MMAmag dopočítala, že do klece nastupoval s poměrem 2-2-0.
V Clashi se po Ústí uvolnilo jedno místo
Po porážce Kocián podle citace, kterou 26. října 2026 přinesly MMA Shorties, oznámil konec: „Odcházím, protože už na to nemám. Nechám to slabším a dalším lidem. Tohle byl můj poslední zápas“. V témže vyjádření Kocián mluví o padesátce, ClashRankings u něj přitom vede 49 let.
Le Sy se ke konci duelu vyjádřil 25. října 2026 v rozhovoru pro kanál Willy Cao. Server Fights.cz jeho slova citoval takto: „Možná to zabalil dřív, než by se slušelo a patřilo“. Promotér tedy sám připustil, že výkon poraženého nebyl bez otazníku.
Srovnání v čase ukazuje posun. Když MMA Shorties 9. června 2026 psaly o ohlášení duelu Kocián versus Fenin, mluvilo se o jednom taháku jednoho večera. O Feninově pokračování tehdy nepadlo nic.
Jedna věc ale v celém plánu zatím chybí, a je to ta nejdůležitější: jméno soupeře.
Zbývá doplnit jediné jméno
Další turnaj Clash 18 je vypsaný na 6. února 2027 v Praze. V kartě zveřejněné k 24. listopadu 2026, kterou redakce MMAmag prošla, se Feninovo jméno neobjevuje; kompletní obsazení má organizace představit až na prosincové tiskové konferenci. K 24. listopadu 2026 tedy není veřejně oznámený soupeř ani termín.
GLOSA Promotér nevypíchl knockout, ale to, že se chlap po zápase nerozplynul. U formátu postaveného na celebritách je to nezvyklá pochvala a zároveň docela přesný popis toho, jak se tady staví karty: nerozhoduje jen výkon, rozhoduje, kdo zůstane ve hře, když zhasnou světla. Kocián místo uvolnil. Fenin na něj zatím jen aspiruje.
Dokud se neobjeví jméno a datum, zůstává Feninovo pokračování stejně nejisté jako ta jedna sekunda, na které se zápisy z Ústí neshodnou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka