Pokud pomineme fakt, že Aston Martin tentokrát dorval do cíle (výjimečně přimhouříme oči nad jedním neodjetým Alonsovým kolem) oba dva monoposty, v Las Vegas to vypadalo skoro jak v první polovině sezóny: slabý motor, dvou až třísekundová ztráta na rovinkách, kterou poněkud pomohla umazat solidní ovladatelnost vozu v pomalých zatáčkách. Povzbuzující vysvědčení pro tvůrce šasi, ale katastrofální propadák pro dodavatele pohonných jednotek. Motor Honda v této sezóně zkrátka zaostává, což je vidět zejména na rychlých okruzích, kde se tato (ještě před pár lety úspěšná) stáj může fackovat leda s Cadillacem.
„Spolehlivost monopostu je důležitá,“ konstatoval očividně otrávený Stroll během pozávodních rozhovorů. „Myslím, že jsme v této sezóně jen třeba kvůli baterii nedojeli desetkrát nebo dvanáctkrát. Dnes jsme to zvládli až do konce, i když jsme na rovinkách ztráceli dvě vteřiny. Honda potřebuje najít nějaký výkon… ano, moc povzbuzující.“ Když byl tázán na to, zda má důvěru v to, že Hondě se podaří ze skomírajícího motoru dostat nějaké koně navíc, Strollova odpověď byla značně rozpačitá, což se dá do jisté míry pochopit. Je nesmírně těžké zůstat ohledně takového tématu slušný a současně vyjádřit mínění, že už dodavateli nevěříte ani ho… ehm… Hondu.
Slova Strollova týmového kolegy Alonsa jasně naznačovala, že by byl o víkendu raději vozil kočárek nebo testoval na Dakar. „Už při kvalifikaci bylo vidět, že je motor v háji… a byl tam i celý závod. Ztrácel jsem spoustu času na rovinkách, dvě až tři vteřiny… v téhle situaci tam ani nemělo cenu bojovat, protože na rovných úsecích to byl nejhorší závod sezóny,“ konstatoval Alonso.
„Něco se mi povedlo najet v zatáčkách, kde auto fungovalo dobře a mohl jsem zkusit dohnat ostatní. Na konci jsem ztrácel i na Lance, a v posledních dvou kolech šel motor úplně do kytek.“ V porovnání s tím, co bylo možné slyšet z Alonsovy vysílačky v průběhu závodu, se jednalo ještě o poměrně taktní vyjádření, ovšem, frustrace obou jezdců byla tento víkend více než patrná – stejně jako frustrace japonských novinářů, neb jezdci nemlčeli či nechválili tak jako obvykle.
K situaci, kdy Alonso zamířil z poslední zatáčky předposledního kola závodu rovnou do pitlane, se vyjádřil i Shintaro Orihara, šéfinženýr Hondy. „V tuto chvíli jsme nenašli žádný problém, ale ještě je nutné projít všechna dostupná data a zkontrolovat motor.“ Jednotlivé záseky se očividně kupí. Nízký výkon pohonné jednotky, dosud neodhalená příčina neustálého selhávání baterií (což ke své smůle většinou odnášel Stroll, pozn. red), přetrvávající problémy s turbem, které napomohl odhalit až Alonso – jemuž pro změnu nevěřili inženýři z Hondy – a trvalo několik dlouhých týdnů, než vylezlo na světlo, že obtíž vskutku existovala a španělský jezdec měl pravdu. Co k tomuto stavu říci? Co se stalo ve Vegas, zůstalo ve Vegas, jezdci by zasloužili dovolenou už nyní… a osazenstvo jedné nejmenované japonské továrny by mělo během zimy zatraceně zabrat.